VÍDEO: ¡¿Aspirante al premio Puskas?! El portero del Newcastle sub-21 marca un gol increíble desde su propio campo
El Newcastle logró una victoria aparentemente rutinaria por 3-0 sobre el Fulham en Whitley Park el viernes por la noche, con Sean Neave y Michael Mill marcando el primer y tercer gol, respectivamente. Sin embargo, fue el segundo gol de la noche el que, como era de esperar, llamó la atención del gran público futbolístico, ya que el portero Harris se hizo famoso al marcar un gol desde dentro de su propio campo.
Para mejorar aún más las cosas para el jugador de 19 años, que estuvo en el banquillo en la victoria por 6-1 del Newcastle sobre el Qarabag en la Liga de Campeones el miércoles, logró evitar que el Fulham marcara y se llevó a casa una portería a cero.
El entrenador del Newcastle: «Le está diciendo a todo el mundo que lo decía en serio».
Sin duda, Harris estará encantado con su gol, hasta tal punto que sus compañeros probablemente ya estén hartos de oír hablar de él.
«Es bueno repartir los goles entre los miembros del equipo», declaró Robbie Stockdale, entrenador interino del Magpies Sub-21, tras el partido. «En cuanto golpeó el balón, pensé que iba a entrar. De hecho, jugué en un partido en el que el portero del Tranmere marcó en la League One, y eso es muy raro. No lo he vuelto a ver desde entonces. Obviamente, él le está diciendo a todo el mundo que lo hizo a propósito y está encantado. Son cosas que pasan. Puede golpear muy bien el balón, tenía el viento a favor y lo golpeó de lleno. Estas cosas pasan».
El propio Harris fue breve y conciso en su reacción, publicando un vídeo en Instagram junto con la leyenda: «Gol y portería a cero».
Harris aún no ha debutado en competición con el Newcastle.
Harris se incorporó a la cantera del Newcastle en 2017 y debutó con el equipo sub-21 en un partido de la EFL Trophy contra el Wrexham con solo 16 años. Hasta ahora, solo ha tenido una cesión fuera de St James' Park, donde tuvo su primera experiencia en el fútbol profesional durante una cesión temporal con el Coleraine, equipo de la NIFL Premiership, en la primera mitad de la temporada 2025-26. Mantuvo su portería a cero en siete de los 21 partidos de liga que disputó con el club.
Harris ya ha jugado anteriormente con el primer equipo del Newcastle, saliendo como suplente en un partido amistoso disputado en mayo de 2024 contra el A-League All Stars en Melbourne, y también ha ganado el premio Wor Jackie, que se otorga al mejor jugador joven del año del Newcastle.
Harris fue convocado para el empate 1-1 con el París Saint-Germain en la Liga de Campeones a finales de enero, aunque con Nick Pope y Aaron Ramsdale por delante de él en la jerarquía, es poco probable que debute en competición con el equipo de Eddie Howe en un futuro próximo.
El joven se une a la lista de porteros goleadores de los últimos años.
El portero goleador se ha convertido en todo un fenómeno en los últimos años. Anatoliy Trubin saltó a la fama el mes pasado cuando marcó el gol de la victoria en el último suspiro contra el Real Madrid, ayudando al Benfica a alcanzar la fase eliminatoria de la Liga de Campeones.
Ivan Provedel, del Lazio, también marcó en la Liga de Campeones en septiembre de 2023, empatando con un cabezazo igualmente espectacular en la fase de grupos. En la Premier League, la estrella del Liverpool Alisson Becker es el último portero en marcar, manteniendo vivas las esperanzas de los Reds de quedar entre los cuatro primeros con un gol de la victoria contra el West Bromwich Albion en 2021. Peter Schmeichel, Brad Friedel, Paul Robinson, Tim Howard y Asmir Begovic son otros porteros que han marcado en la Premier League.
