A falta de solo cinco partidos, el camino hacia la permanencia parece increíblemente difícil. Los Foxes necesitan desesperadamente recuperar la regularidad y la solidez defensiva. La semana que viene les espera un partido crucial en casa contra el Brighton, antes de afrontar dos complicados desplazamientos a Londres, para enfrentarse al City y al Everton. Además, aún les queda por disputar un exigente partido aplazado contra el Arsenal y deben recibir al Chelsea, uno de los aspirantes al título. Para evitar una eliminatoria de descenso de alto riesgo contra un equipo de la Championship, el equipo necesita dar un giro radical de inmediato. Un solo resultado positivo podría aportar la confianza y el impulso necesarios para superar este exigente calendario de final de temporada y asegurar la permanencia en la máxima categoría.