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VÍDEO: ¡A por la botella! Los jugadores del Arsenal celebran la Premier con un guiño a los críticos, y Declan Rice actualiza su mensaje de «hecho»
Los hinchas del Arsenal celebran el tropiezo del City.
Los jugadores del Arsenal estallaron de alegría al ver el 1-1 entre Manchester City y Bournemouth.
El empate en Dorset les dio el título a falta de una jornada y desató la alegría de un plantel que llevaba dos años rozando la gloria.
Las imágenes captaron a los jugadores saltando, abrazándose y gritando de alegría al saber que eran campeones. Para un club que no ganaba la liga desde la era de los «Invencibles» de 2004, la liberación de tensión fue palpable cuando las estrellas comprendieron que, por fin, habían alcanzado la cima del fútbol inglés.
- AFP
Rice responde a los escépticos
En plena celebración, Declan Rice usó las redes sociales para responder a quienes dudaron de su optimismo al inicio de la temporada. Tras perder contra el Manchester City, se le vio decir en el campo a Martin Odegaard: «Esto aún no ha terminado». Ahora, con las medallas de oro aseguradas, recordó su predicción al mundo.
Publicó una foto con suscompañeros Kai Havertz, Eberechi Eze, William Saliba, Myles Lewis-Skelly y Bukayo Saka.
El mensaje, acompañado de emojis de corazón rojo y trofeo, concluía: «Os lo dije a todos... ya está hecho».
Arteta y Wenger celebran la hazaña histórica
Arteta elogió la fortaleza de su equipo, especialmente tras las finales perdidas en años anteriores. El técnico español, que ha renovado la cultura del club, valoró el logro antes de levantar el trofeo en la última jornada en Selhurst Park.
«Hemos vuelto a hacer historia juntos, no puedo estar más feliz y orgulloso de todos los que forman parte de este club de fútbol. Disfrutemos del momento», afirmó Arteta.
El legendario Arsène Wenger compartió su orgullo y, en un montaje de celebración, animó a la nueva generación: «Lo habéis conseguido. Los campeones siguen adelante cuando los demás se detienen. Este es vuestro momento. Disfrutad de cada instante».
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Dobles sueños en el horizonte
Aunque ya han logrado su principal objetivo, el título de la Premier League, la temporada del Arsenal no ha terminado. El equipo londinense tiene una cita con el destino en Budapest, donde se enfrentará al París Saint-Germain en la final de la Liga de Campeones. La posibilidad de un histórico doblete continental y nacional está más viva que nunca para los hombres de Arteta.
Los aficionados ya celebran con lágrimas en los ojos, y la plantilla levantará el trofeo ante el Crystal Palace, aunque la fiesta empezó antes.
Sin esa presión, los Gunners viajarán a Hungría con la moral alta, conscientes de ser los mejores de Inglaterra.