Victor Osimhen y Noa Lang muestran sus marcas de la batalla tras acabar los delanteros hospitalizados en el enfrentamiento de Liverpool

La noche de Osimhen terminó antes de empezar. El delantero nigeriano chocó con Ibrahima Konaté durante un duelo aéreo en la primera parte, y el defensa del Liverpool cayó con fuerza sobre el brazo de Osimhen. A pesar de que se le notaba que le dolía y de que le vendaron el brazo en el campo, el jugador de 25 años aguantó y completó los primeros 45 minutos. Sin embargo, las pruebas realizadas en el descanso confirmaron la gravedad de la lesión, por lo que no se arriesgó a alinearlo en la segunda parte. El Galatasaray confirmó posteriormente en un comunicado oficial que los exámenes médicos habían revelado una fractura en el antebrazo derecho de Osimhen.