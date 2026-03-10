Victor Osimhen tiene el nivel suficiente para jugar en los equipos más importantes de Europa, pero ¿ha perdido ya el goleador del Galatasaray la oportunidad de fichar por un equipo que compita en la Liga de Campeones?

El delantero se trasladó inicialmente al RAMS Park en calidad de cedido por una temporada, por lo que se supuso que su gran fichaje simplemente se había pospuesto y que uno de los equipos de élite de Europa vendría a por él el verano siguiente, sobre todo teniendo en cuenta que había marcado 37 goles en 41 partidos con el Gala. Sin embargo, una vez más, ninguno de los grandes equipos del continente se lanzó a por Osimhen, a pesar de que su cláusula de rescisión había bajado de 120 millones de euros (104 millones de libras esterlinas/138 millones de dólares) a 75 millones de euros (65 millones de libras esterlinas/87 millones de dólares). Como resultado, decidió firmar un contrato permanente con el Gala, y el traspaso ha funcionado muy bien para ambas partes.
De cara al partido de octavos de final de la Liga de Campeones del martes contra el Liverpool, Osimhen ha marcado tantos goles en la competición de esta temporada como Erling Haaland (siete), y sin embargo, los rumores sobre el futuro del delantero nunca han cesado.
Entonces, ¿será Osimhen fichado a última hora por uno de los grandes clubes europeos este verano? ¿O podría pasar el resto de sus años de plenitud en Estambul?