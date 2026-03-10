Victor Osimhen tiene el nivel suficiente para jugar en los equipos más importantes de Europa, pero ¿ha perdido ya el goleador del Galatasaray la oportunidad de fichar por un equipo que compita en la Liga de Campeones?

Todo comenzó con un vídeo de TikTok que aparentemente pretendía ser divertido, pero que en realidad resultó ofensivo, ya que el departamento de redes sociales del Nápoles decidió burlarse de Osimhen por fallar un penalti en el empate a cero contra el Bolonia el 24 de septiembre de 2023.

«Lo siento por los aficionados, también porque nunca hablé de lo que pasó antes», reveló el delantero en una entrevista con la Gazzetta dello Sport el mes pasado. «Algunos incluso vinieron a mi casa a pedirme una explicación. Les pedí que se pusieran en mi lugar. Después de que el Nápoles publicara ese vídeo en TikTok, algo se rompió.

Cualquiera puede fallar un penalti y cualquiera puede ser objeto de burlas por ello. El Nápoles solo lo hizo conmigo, y además con ciertas insinuaciones. Fui víctima de insultos racistas y tomé una decisión. Quería marcharme. Borré de mi Instagram las fotos en las que aparecía con la camiseta del Nápoles y ellos aprovecharon para poner a los aficionados en mi contra. Y pensar que, para mí, mi hija es más napolitana que nigeriana.

Nadie se disculpó públicamente por lo sucedido. Después de ese famoso vídeo, Edoardo De Laurentiis me llamó varias veces. Eso es todo. Mientras tanto, corrían rumores de que llegaba tarde a los entrenamientos y de que discutía con mis compañeros. Todo son mentiras. Lo siento por los aficionados, pero los entiendo y los admiro: apoyan al club pase lo que pase. Para ellos, el Nápoles está por encima de todo».

Osimhen también se sintió muy molesto por la actitud del Nápoles en las negociaciones de traspaso durante el verano de 2025, y en particular por el fracaso de la propuesta de fichaje por el Al-Ahli, que abandonó la mesa de negociaciones después de que el equipo de la Serie A supuestamente aumentara su precio de venta en el último momento.

«Teníamos un acuerdo de caballeros, pero la otra parte no lo respetó plenamente», afirmó. «Intentaron enviarme a cualquier sitio a jugar, pero me trataron como a un perro. Ve aquí, ve allá, haz esto, haz aquello. He trabajado muy duro para construir mi carrera y no podía aceptar ese tipo de trato. No soy un títere».