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«Vi las llamas de las bombas al pasar» —Michail Antonio revela la «aterradora» realidad de la guerra de Irán tras cerrar su fichaje por el Qatar
Un comienzo aterrador en Catar
El veterano delantero describió las angustiosas escenas que presenció desde la ventana de su hotel a medida que el conflicto se intensificaba. «El día en que tenía que debutar fue un día aterrador: se oían las bombas y el hotel temblaba, fue espantoso», declaró Antonio a talkSPORT. «Miré por la ventana y vi las llamas de las bombas volando; ese fue el único día en el que pasé miedo».
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Partidos suspendidos por alertas de emergencia
A pesar del susto inicial, Antonio acabó debutando con el Al Sailiya la semana pasada, jugando algo más de 70 minutos en la derrota por 4-0 ante el Al Duhail. Sin embargo, la realidad de la situación de seguridad volvió a hacerse patente durante un partido reciente contra el Al Shahaniya. El encuentro se suspendió durante 19 minutos y los jugadores tuvieron que abandonar el terreno de juego tras el sonido de las sirenas de alarma en toda Doha.
Fue uno de los tres partidos de la Qatar Stars League que se suspendieron esa noche tras emitirse una alerta nacional de emergencia a las 21:51 hora local. Desde entonces, Antonio ha expresado sentirse más seguro ahora que se ha abordado la amenaza inmediata, afirmando: «No he vivido ninguna situación descabellada aquí, por eso me siento bastante seguro... me tranquiliza saber que aquí estoy bien y a salvo».
Frustración por la marcha del West Ham
Antonio también se sinceró sobre su salida del West Ham, del que se marchó como máximo goleador histórico del club en la Premier League, con 83 goles en 323 partidos. Afirmó que Graham Potter, quien se hizo cargo de los Hammers poco después del accidente de coche casi mortal que sufrió Antonio en diciembre de 2024, estaba decidido a prescindir de él como parte de una reestructuración de la plantilla.
«Sentí que fue principalmente una decisión impulsada por Graham Potter. Creo que solo intentaba deshacerse del antiguo régimen... se deshizo de muchos de los jugadores veteranos como yo, Aaron Cresswell, Vladimir Coufal, Edson Álvarez, jugadores que tenían más control sobre el vestuario», dijo Antonio. Posteriormente, Potter fue despedido por el club londinense en septiembre del año siguiente.
Superar las lesiones y el ego
Antes de su fichaje por un equipo de Oriente Medio, Antonio atravesó un periodo difícil tratando de encontrar un nuevo equipo en Inglaterra. Admitió que tuvo que «tragarse su orgullo» durante las pruebas, después de que sus posibles fichajes por el Brentford y el Leicester se frustraran debido a dudas sobre su estado físico. «Sigo teniendo las cualidades que tuve en la Premier League durante los últimos 10 años», declaró Antonio a BBC Sport. «Eso se nota, porque todos y cada uno de los entrenadores me ofrecían un contrato en cuanto entrenaba con ellos».
El internacional jamaicano acabó firmando un contrato de corta duración en Catar tras ser convencido por su compañero de selección Mason Holgate. Reflexionando sobre la odisea de su etapa como agente libre, añadió: «Mi agente me dijo: "Vas a tener que entrenar, demostrar tu forma física". Tuve que tragarme mi orgullo; así es como acabé en el Brentford. Entrené con ellos durante dos semanas». Antonio acabó fichando por el Al Sailiya, donde continúa su carrera lejos de los focos ingleses.
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