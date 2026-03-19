A pesar del susto inicial, Antonio acabó debutando con el Al Sailiya la semana pasada, jugando algo más de 70 minutos en la derrota por 4-0 ante el Al Duhail. Sin embargo, la realidad de la situación de seguridad volvió a hacerse patente durante un partido reciente contra el Al Shahaniya. El encuentro se suspendió durante 19 minutos y los jugadores tuvieron que abandonar el terreno de juego tras el sonido de las sirenas de alarma en toda Doha.

Fue uno de los tres partidos de la Qatar Stars League que se suspendieron esa noche tras emitirse una alerta nacional de emergencia a las 21:51 hora local. Desde entonces, Antonio ha expresado sentirse más seguro ahora que se ha abordado la amenaza inmediata, afirmando: «No he vivido ninguna situación descabellada aquí, por eso me siento bastante seguro... me tranquiliza saber que aquí estoy bien y a salvo».







