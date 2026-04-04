La permanencia de la Fiorentina también depende de David De Gea, el portero español exjugador del Manchester United que, en una temporada muy complicada para los violetas, está manteniendo a flote al equipo de Vanoli en estos últimos meses de liga. También en el partido a domicilio en Verona, un enfrentamiento directo fundamental para evitar el descenso, el jugador de 35 años realizó paradas decisivas para el resultado final: la Fiorentina ganó 1-0, con un gol decisivo de Nicolò Fagioli a poco más de diez minutos del final del partido. El encuentro terminó con diez contra diez, tras una expulsión por cada equipo: Suslov por parte de los gialloblù y Gudmundsson por parte de los visitantes.
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Verona-Fiorentina, De Gea: «Todas las paradas se las dedico a mi padre, que está en el hospital»
LA DEDICATORIA DE DE GEA
Galardonado como mejor jugador del partido, De Gea tuvo unas palabras especiales tras el encuentro: «Todas mis paradas están dedicadas a mi padre, que está en elhospital», declaró a los micrófonos de DAZN. «No hemos hecho el mejor partido de la temporada, pero a veces nos ha tocado sacar menos de lo que merecíamos y hoy ha pasado lo contrario; así es el fútbol. Hoy estábamos concentrados en este partido porque, en la lucha por la permanencia, aún no hemos hecho nada; luego vendrá la Europa, que nos da nuevos estímulos: el Crystal Palace es un equipo que, como todos los de la Premier League, ataca mucho y juega en un campo pequeño; son fuertes, pero intentaremos dar lo mejor de nosotros mismos».
LA CLASIFICACIÓN DE LA FIORENTINA
Con la victoria ante el Verona, la Fiorentina suma su cuarto partido consecutivo sin conocer la derrota en la liga; si se incluyen los dos partidos de los octavos de final de la Conference League contra el Rakow, la racha asciende a seis. Ahora, en la Serie A, los viola se encuentran a +5 de la zona de descenso, el tercer puesto por la cola lo ocupa el Lecce con 27 puntos, pero con un partido menos (jugará mañana contra el Atalanta), y el equipo de Vanoli suma 32 puntos tras superar al Cagliari gracias a los tres puntos conseguidos contra los gialloblù y aprovechando la derrota del equipo de Pisacane en Reggio Emilia ante el Sassuolo.