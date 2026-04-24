Getty Images
Traducido por
Veredicto sobre la apelación de Lisandro Martínez: el Manchester United sabrá cuántos partidos se perderá el defensa argentino por tirar del pelo al delantero del Leeds, Dominic Calvert-Lewin
La FA desestima el recurso del United por la expulsión de Martínez
La FA confirmó que Martínez deberá cumplir tres partidos de sanción tras rechazar el recurso del Manchester United por una expulsión injustificada. El organismo determinó que el árbitro no cometió un «error claro y evidente» al expulsar al argentino por tirar del pelo al delantero del Leeds, Calvert-Lewin.
El comité disciplinario de la FA añadió que la sanción es adecuada, pues tal conducta «no debe tolerarse» en el fútbol profesional. Tras perderse la victoria 1-0 ante el Chelsea, Martínez se perderá también los partidos contra Brentford y el derbi del Noroeste frente al Liverpool.
- Getty Images Sport
Carrick se marchó furioso
Carrick ha mostrado su frustración por la decisión, después de calificar la tarjeta roja inicial como una de las peores que ha visto. Aun así, el excentrocampista del United admitió que debe aceptar la resolución final.
«Obviamente, estamos decepcionados», admitió Carrick en declaraciones a ESPN. «No estábamos de acuerdo. Mi enfado tras el partido sigue igual. No quiero entrar en detalles ahora; ya pasó. Hemos sufrido decisiones en contra y debemos aceptarlas y seguir adelante, nos gusten o no».
Se agrava la crisis defensiva para el entrenador interino
La sanción a Martínez agrava la crisis defensiva del United. De Ligt sigue como duda, ya que aún no ha jugado con Carrick, y Yoro aún se recupera de una lesión en un entrenamiento. Sin embargo, Maguire, tras dos partidos sancionado, vuelve y podría ser titular contra el Brentford.
- Getty Images Sport
Fecha de regreso de Martínez
El internacional argentino no volverá hasta que los Red Devils visiten al Sunderland el 9 de mayo. Por tanto, verá desde la grada los partidos contra Brentford y Liverpool.
Mientras tanto, Carrick debe dosificar a los defensas disponibles y aguardar noticias sobre la recuperación de De Ligt. En plena pugna por Europa, la solidez del United sin sus pilares atrás marcará las últimas semanas de la campaña 2025-26.