Ryan Tolmich

Traducido por

VER: Weston McKennie, de la selección estadounidense, marca un impresionante gol del empate, pero la Juventus, con 10 jugadores, cae ante el Galatasaray en la Liga de Campeones

Weston McKennie fue el protagonista de la remontada de tres goles del Juventus el miércoles, al marcar el tercer gol de esa remontada contra el Galatasaray. El gol de McKennie en los últimos minutos igualó el marcador global de la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, pero no fue suficiente, ya que el Galatasaray recuperó el control en la prórroga.

    ¿Qué pasó?

    La Juventus se metió en un buen lío en el partido de ida en Turquía, al caer por 5-2, lo que le deja mucho trabajo por hacer en el partido de vuelta del miércoles. Afortunadamente para ellos, se disputará en Turín, pero su remontada no fue nada fácil.

    Tras el gol de penalti de Manuel Locatelli, el defensa Lloyd Kelly fue expulsado con una tarjeta roja directa a los tres minutos de la segunda parte. Sin embargo, la Juventus jugó mejor a partir de ese momento, y Arturo Gatti marcó en el minuto 70 para acortar distancias. 

    La Juve consiguió ese gol gracias a McKennie, su cuarto en esta edición de la Liga de Campeones. El astro estadounidense remató de cabeza un pase de Teun Koopmeiners, igualando el marcador global con todas las de perder para el equipo italiano. Sin embargo, eso fue lo mejor que pudo hacer la Juve, ya que los goles de Victor Osimhen y Baris Alper Yilmaz en los minutos 111 y 119, respectivamente, pusieron fin a su campaña en la Liga de Campeones.

    La impresionante trayectoria de McKennie en la UCL

    El miércoles fue otro gran momento para McKennie, pero eso no es nada nuevo para el estadounidense. El centrocampista lleva meses en un estado de forma fantástico con la Juve, y el gol del miércoles es solo el último gran remate de McKennie. 

    En la Liga de Campeones, marcó tres goles en otros tantos partidos de la fase de grupos, los tres en victorias de la Juve. Luego llegó el empate del miércoles, cuando la Juventus más lo necesitaba. En la liga, McKennie también ha aportado cuatro goles y cuatro asistencias, tres de esos goles y dos de esas asistencias desde el comienzo de 2026.

    ¿Qué viene después?

    McKennie apenas tendrá descanso, ya que la Juventus afronta este fin de semana un partido crucial de la Serie A. Actualmente en quinta posición, la Juve se enfrentará el domingo al Roma, cuarto clasificado.

