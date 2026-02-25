VER: Weston McKennie, de la selección estadounidense, marca un impresionante gol del empate, pero la Juventus, con 10 jugadores, cae ante el Galatasaray en la Liga de Campeones

La Juventus se metió en un buen lío en el partido de ida en Turquía, al caer por 5-2, lo que le deja mucho trabajo por hacer en el partido de vuelta del miércoles. Afortunadamente para ellos, se disputará en Turín, pero su remontada no fue nada fácil.

Tras el gol de penalti de Manuel Locatelli, el defensa Lloyd Kelly fue expulsado con una tarjeta roja directa a los tres minutos de la segunda parte. Sin embargo, la Juventus jugó mejor a partir de ese momento, y Arturo Gatti marcó en el minuto 70 para acortar distancias.

La Juve consiguió ese gol gracias a McKennie, su cuarto en esta edición de la Liga de Campeones. El astro estadounidense remató de cabeza un pase de Teun Koopmeiners, igualando el marcador global con todas las de perder para el equipo italiano. Sin embargo, eso fue lo mejor que pudo hacer la Juve, ya que los goles de Victor Osimhen y Baris Alper Yilmaz en los minutos 111 y 119, respectivamente, pusieron fin a su campaña en la Liga de Campeones.