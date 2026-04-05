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¡Venta masiva del Manchester United por valor de 100 millones de libras! Sir Jim Ratcliffe ordena que más de ocho jugadores abandonen Old Trafford este verano
Ratcliffe exige una ganancia inesperada de 100 millones de libras
Según The Sun, los Red Devils pretenden recuperar unos 100 millones de libras (132 millones de dólares) en concepto de derechos de traspaso este verano mediante la venta de una parte importante de la plantilla del primer equipo. Bajo la dirección de Sir Jim Ratcliffe, el club está dando prioridad a un modelo financiero más sostenible que implica prescindir de los jugadores mejor pagados que no han logrado ofrecer un rendimiento constante sobre el terreno de juego.
Encabezan la lista varios nombres de renombre, con Marcus Rashford, Joshua Zirkzee, Manuel Ugarte, Andre Onana y Rasmus Hojlund como posibles candidatos a salir del club. El club espera que la conversión de los actuales acuerdos de cesión en traspasos definitivos proporcione la mayor parte de los ingresos, con la mirada puesta específicamente en los 64 millones de libras que reportarían las salidas definitivas de Rashford al Barcelona y de Hojlund al Nápoles.
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Recortar drásticamente los enormes gastos salariales
Más allá de las tasas de traspaso, el objetivo principal es recortar más de un millón de libras a la semana de la masa salarial para dar al club un mayor margen de maniobra dentro de las normas de rentabilidad y sostenibilidad. Esta estrategia de fichajes supone un cambio con respecto a la tendencia del régimen anterior a retener a los jugadores durante demasiado tiempo, ya que Ratcliffe busca modernizar el enfoque fiscal del club.
El veterano centrocampista Casemiro, que actualmente cobra la asombrosa cifra de 350 000 libras a la semana, es uno de los que están llamados a marcharse, junto con Jadon Sancho y Tyrell Malacia. La salida del trío como agentes libres se considera una necesidad para garantizar que el United pueda seguir siendo competitivo en el mercado de jóvenes talentos de élite.
La búsqueda de Anderson
Los fondos recaudados con esta venta masiva ya se han destinado a objetivos concretos, entre los que destaca Elliot Anderson, del Nottingham Forest, como principal objetivo. El United se enfrenta a una dura competencia por parte de su rival local, el Manchester City, por el internacional inglés, cuyo valor actual es de 100 millones de libras según su club, tras una impresionante temporada en el City Ground. El United está decidido a fichar al internacional inglés antes de que salte al escenario mundial en el próximo Mundial. En Old Trafford existe un gran temor a que su precio se dispare aún más si destaca con el equipo de Thomas Tuchel en Norteamérica, lo que ha llevado a un impulso urgente para cerrar el fichaje a principios del mercado.
- AFP
Reestructuración del centro del campo
El centro del campo sigue siendo el área que más preocupa a Ratcliffe y al departamento de ojeadores. Con la salida de Casemiro ya confirmada y Ugarte teniendo dificultades para adaptarse a la Premier League desde su fichaje procedente del París Saint-Germain, los Red Devils necesitan urgentemente sangre nueva y calidad contrastada en el centro del campo. La reestructuración del United llega en un momento en el que el club busca construir el equipo en torno a la joven promesa de la cantera Kobbie Mainoo, al tiempo que baraja opciones más asequibles para la plantilla. Sin embargo, para que cualquiera de estos ambiciosos movimientos se haga realidad, el club debe primero gestionar con éxito la salida de sus estrellas no deseadas, lo que convierte este verano en un punto de inflexión crucial en la era INEOS.