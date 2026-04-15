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«Vender para comprar»: Arne Slot, en el punto de mira, advierte a la afición de que «los buenos jugadores» abandonarán el Liverpool tras el fracaso en la Liga de Campeones
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La eliminación de la Liga de Campeones desata la polémica en Anfield
Los sueños europeos de los Reds se desvanecieron el martes por la noche cuando el PSG selló un global 4-0 tras ganar 2-0 en Anfield. A pesar de invertir 450 millones de libras el verano pasado en fichajes como Alexander Isak, Florian Wirtz, Jeremie Frimpong y Milos Kerkez, el equipo no cumplió las expectativas. Este fracaso podría provocar muchas salidas en verano, y Slot advierte que será un «gran reto» cuando se reabra el mercado.
Slot confirma el modelo de traspasos «vender para comprar»
Tras perder contra el PSG, Slot admitió que el club necesita vender para comprar este verano. «Debemos lograrlo en las próximas semanas», dijo a Amazon Prime. «Lo bueno es que Alex (Isak) ha vuelto y puede jugar. El club ya vendió a unos diez jugadores para fichar a cinco de gran talento. Tenemos que vender para comprar. Además, algunos se irán como agentes libres. Es un gran reto este verano, pero el club ha demostrado que este modelo funciona. Como he dicho muchas veces, el futuro pinta bien, sobre todo si fichamos bien tras las salidas de este verano».
Figuras destacadas se preparan para salir
El éxodo ha comenzado: Mohamed Salah y Andy Robertson podrían marcharse como agentes libres. Tampoco se descarta la salida de Ibrahima Konaté, cuyo contrato vence, ni de Curtis Jones y Wataru Endo, vinculados a otros clubes.
Además, crecen los rumores sobre otras estrellas clave: Alisson Becker podría fichar por la Juventus y Alexis Mac Allister lleva meses vinculado a otros equipos. Con Slot bajo presión por los resultados, ningún jugador parece a salvo de la reestructuración.
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Rooney duda de la «transición» del Liverpool
La idea de que el Liverpool está en una fase de «transición» no convence a todos, pues hace solo 12 meses era campeón. Wayne Rooney, ex capitán del Manchester United y comentarista en Amazon Prime, criticó el discurso del club tras su eliminación europea.
«Hablan de reconstrucción, pero fueron campeones la temporada pasada», afirmó. «Ganaron la liga y gastaron mucho para mejorar la plantilla. Ha habido errores en los fichajes y lesiones, pero no se puede hablar de reconstrucción tras ganar la liga. Perder a jugadores clave, como Trent, explica la ira de los aficionados».
El próximo derbi de Merseyside, el primero en el Hill Dickinson Stadium, puede elevar aún más la presión sobre Slot: se informa que su puesto está en juego y que una nueva derrota podría marginar al equipo de la próxima Liga de Campeones, lo que pondría fin a su etapa en el club.