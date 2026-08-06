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¿Vender en 2027 o darle un nuevo contrato? Por qué Marcus Rashford merece el riesgo de un traspaso para el Manchester United pese a haberse borrado antes de sus cesiones al Aston Villa y al Barcelona
Rashford había estado esperando cerrar su traspaso al Barcelona
Está por ver qué le depara a Rashford el resto del mercado de fichajes de verano de 2026. Tras una productiva etapa en el Barcelona la pasada temporada, había estado esperando poder deshacer las maletas de forma permanente en el Camp Nou.
Allí no se ejecutó ninguna opción de compra, después de no haber logrado tampoco convencer al Aston Villa de que merecía apostar por él a tiempo completo. Esa situación lleva a Rashford de vuelta a Manchester, después de sus esfuerzos en la fase final del Mundial en Norteamérica.
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¿Sigue Rashford comprometido con la causa del Manchester United?
Es inevitable que surjan preguntas sobre si el United debería hacer borrón y cuenta nueva, y el exextremo de los Red Devils Sharpe, en declaraciones asociadas con NetBet, dijo a GOAL al ser preguntado si la cabeza y el corazón del jugador de 28 años están ahora en otra parte: «Es una situación difícil, ¿verdad? La de Marcus Rashford.
«Es un jugador muy bueno. Creo que en el Mundial volvimos a ver pequeños detalles de su calidad, pero todo depende de lo que tenga en la cabeza. Siempre ha sido así con Marcus Rashford.
«Creo que, más o menos, parecía que no estaba demasiado preocupado justo antes de irse y que bajó un poco los brazos. No sé si había algo personal fuera del campo que le estaba afectando o algo relacionado con el cuerpo técnico o con el club, pero se fue al Barcelona, hizo una buena temporada y, obviamente, quería quedarse en el Barcelona. Eso no ha salido y, ¿vuelve otra vez?
«Creo que, por talento y por lo buen jugador que es, sería un activo muy valioso recuperar para la plantilla del United. La cuestión es si Marcus quiere formar parte de ello, quiere involucrarse y si su corazón y su cabeza están en otra parte. En ese caso, le resultaría muy difícil volver.
«Estoy seguro de que Michael Carrick le daría la bienvenida, le cuidaría y le apoyaría, pero la cuestión es si Marcus quiere jugar en el club y siente que su futuro está allí».
Traspaso o contrato: qué podría depararle el futuro a Rashford
Como nadie ha satisfecho las exigencias del United por Rashford, pese a que su precio ha bajado últimamente, el Manchester United está dispuesto a darle otra oportunidad al jugador nacido en Mánchester. Aún le quedan dos años de un lucrativo contrato de 325.000 libras semanales.
Con eso en mente, podrían volver a explorarse opciones de venta en 2027 si el reencuentro no sale según lo previsto. Sharpe añadió: «Esa es una forma positiva de verlo. Puedes sacar un año de él y ver cómo rinde.
«Incluso puedes poner sobre la mesa que, si hace una buena temporada, puede conseguir un nuevo contrato porque, obviamente, con un año restante, seguirá valiendo algo de dinero, pero también podrías atarlo a un contrato a más largo plazo si juega bien y empieza a rendir.
«Así que no es una mala situación y creo que probablemente preferirían, si él no quiere estar allí, quitárselo de la masa salarial para poder traer a otras personas que sí quieran estar allí. Pero, como digo, es un talento increíble y sería una verdadera incorporación para la plantilla».
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Último partido y goles de Rashford con el Manchester United
Rashford disputó la última de sus 426 apariciones con el United en un partido de la Europa League contra el Viktoria Plzen el 12 de diciembre de 2024. A principios de ese mismo mes, firmó un doblete en un duelo de la Premier League con el Everton y elevó su cuenta a 138 goles con el Manchester United.
Ha estado fuera de foco durante 18 meses, pero rara vez ha dejado de estar presente en Old Trafford. Si Carrick consigue que la estrella inglesa, internacional en 78 ocasiones, vuelva a rendir a gran nivel, sentirá que es una especie de nuevo fichaje para un club decidido a abrirse paso de nuevo en la lucha por los grandes títulos, tanto en casa como en el extranjero.
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