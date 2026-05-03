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¡Vende a Gabriel Jesús y ficha a Julián Álvarez! Una leyenda del Arsenal aconseja a Mikel Arteta para formar una delantera temible
Se rumorea que Jesús se marchará este verano
En declaraciones a Metro vía BetMGM, Parlour afirmó que Jesús podría dejar el Emirates. Esta temporada ha marcado cinco goles y dado dos asistencias en 26 partidos (913 minutos), por lo que, a un año de acabar su contrato, podría buscar nuevo rumbo. Parlour declaró: «Creo que Jesús podría marcharse al final de la temporada; está en esa edad en la que quiere jugar semana tras semana. Podríamos perderlo. Cuando yo jugaba, teníamos cuatro delanteros. Eso es lo que no entiendo. (Independientemente de si Jesús se marcha), que traigan a otro de todos modos. Eso puede dar un empujón a las demás opciones, porque ven el listón que se está poniendo».
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El Arsenal se fija en Álvarez para reforzar su ataque
El Arsenal invirtió más de 250 millones de libras el pasado verano, incluidos los 64 millones por Viktor Gyokeres. Aunque el delantero ha marcado 19 goles esta temporada, el club busca otro atacante. Su principal objetivo es Álvarez, quien dejó el Manchester City para fichar por el Atlético de Madrid en 2024. Cualquier acuerdo superaría los 100 millones de euros (87 millones de libras). Parlour lo tiene claro: «Para mí, Álvarez sería una gran incorporación. Siempre habrá movimientos en verano porque es una plantilla grande y no se puede contentar a todos. Pero su velocidad lo convierte en una opción fantástica».
Desarrollar el talento en medio de una agenda apretada
El atractivo de Álvarez radica en su potencial de crecimiento bajo la dirección de Arteta. Parlour añadió: «Siempre iba a ser difícil para él jugar con Erling Haaland en el equipo, pero cuando era titular y salía al campo, siempre se mostraba muy activo. Además, es joven, así que si está disponible, para mí es un sí. Sabemos que Arteta sabe sacar lo mejor de los jóvenes, así que sería una gran incorporación».
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Se avecinan semanas decisivas para los Gunners.
El Arsenal vive un mes clave: el 5 de mayo recibe al Atlético en la vuelta de semifinales de la Champions, tras el 1-1 en la ida. En la Premier, debe ganar a West Ham, Burnley y Crystal Palace para defender el liderato ante el Manchester City.