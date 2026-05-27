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«Ven a Brasil»: a Cole Palmer le han dicho que será el sucesor de Neymar en Sudamérica, mientras João Pedro reacciona a la ausencia de su compañero del Chelsea en la selección inglesa del Mundial
El estilo «samba» de Palmer recibe elogios
En el podcast «Rio Ferdinand Presents», Pedro admitió que, al principio, subestimó el talento de Palmer hasta que lo vio jugar en Stamford Bridge. El delantero brasileño, que vive una gran temporada en Londres, asegura que Palmer tiene la «magia» necesaria para liderar el juego de los cinco veces campeones del mundo.
«Es muy inteligente. Es mágico», explicó el jugador de 24 años. «Le dije antes: “No pensaba que fueras tan bueno”». Me miró, así que le dije: “Ahora que juego con él, es diferente. ¿Por qué no vienes a Brasil? Allí serías el ’10’, no hay problema”. En Brasil no tenemos a nadie así: jugamos con un 4-2-4 y nos falta ese tipo de jugador”.
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Desengaño en el Mundial para dos jugadores del Chelsea
A pesar de sus logros nacionales, ambos jugadores verán el torneo por televisión. La ausencia de Palmer en la selección inglesa sorprendió, y Thomas Tuchel argumentó que el mediapunta carecía de ritmo internacional. El técnico alemán priorizó la disciplina táctica sobre su creatividad, pidiendo consistencia.
Pedro sufrió la misma suerte con Brasil pese a ser nombrado Jugador de la Temporada del Chelsea. Carlo Ancelotti justificó su exclusión al preferir jugadores más experimentados y el regreso de Neymar, y reconoció su pesar por dejar fuera al delantero. Es un golpe duro para Pedro, que sumó 20 participaciones en goles en su primera temporada en la máxima categoría con los Blues.
La visión táctica de Ancelotti para la Seleção
A pesar de quedarse fuera, Pedro no guarda rencor y elogió el enfoque de Ancelotti. Desde que asumió la selección brasileña, el italiano prioriza el trabajo en grupo sobre las individualidades. Sin embargo, como apuntó el delantero, Ancelotti deja que sus estrellas se expresen dentro de ese sistema.
«Dice que no quiere a un solo jugador. Quiere al grupo. Porque cree que el grupo tiene más poder que un solo jugador», añadió Pedro. «Además, cuando habla, todos le escuchan porque lo gana todo. Con los jugadores busca una relación cercana: explica lo que quiere, pero también te deja jugar y disfrutar. Creo que eso es muy bueno para el equipo».
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Una predicción atrevida para la fase eliminatoria
De cara al torneo en Norteamérica, Pedro confía en que Brasil ponga fin a 24 años sin ganar un Mundial. Señaló a Vinícius Júnior y a Raphinha como figuras clave que se beneficiarán de la cultura de responsabilidad compartida de Ancelotti, siempre que la plantilla se mantenga unida en su búsqueda de la gloria.
«Claro, Vinicius será el protagonista, pero para eso necesita al equipo. No se trata de decir “si no ganáis, es culpa vuestra”, no», añadió. «El grupo debe mirar y pensar en la misma dirección. Así brillarán Vinicius y Raphinha».
El delantero del Chelsea lanzó una pica a la selección de su compañero y pronosticó un duelo de gigantes en rondas finales. Brasil enfrentará a Marruecos, Haití y Escocia en la fase de grupos, pero Pedro ya mira más allá y concluye: «Vamos a ganar a Inglaterra en cuartos de final».