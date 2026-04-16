«¡Vaya!»: Gary Neville se queda atónito ante la predicción de Paul Scholes sobre el Manchester City vs. Arsenal en la Premier League

La lucha por el título entra en una fase decisiva este fin de semana, con el Arsenal visitando Manchester, pero Scholes cree que el partido será mucho más desigual de lo que muchos esperan. En el podcast «Stick to Football» deThe Overlap, el exmaestro del centro del campo descartó la idea de un duelo táctico reñido y, en cambio, apostó por que el equipo de Pep Guardiola arrollará a los visitantes con facilidad.

«El City ganará fácil, con comodidad, a menos que les echen a alguien o hagan una locura. Dos o tres a cero», afirmó. La rotundidad de la predicción dejó a Neville sin palabras, que solo atinó a responder: «¡Vaya… vaya!».