Henry destacó la polivalencia de Gordon en toda la delantera y cree que encajará a la perfección en el fútbol ofensivo que prepara el Barcelona con Hansi Flick.

Sobre su estilo, Henry declaró a Betway: «Gordon tendrá gran impacto en un equipo que juega un fútbol excepcional. Le dejarán en uno contra uno; él abre el campo, se mueve detrás de la defensa y tiene olfato de gol. Puede actuar por izquierda, derecha o centro, como ha hecho en el Newcastle.

Para él es un sueño cumplido, y lo logró antes del Mundial para concentrarse en su trabajo este verano. También es un gran fichaje para el Barcelona, que cerró el acuerdo temprano, pues durante el torneo no es fácil hablar con los jugadores. Ojalá tenga un gran impacto y todo salga bien».