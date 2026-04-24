Vasilije Kostov: el joven prodigio serbio cuya magnífica temporada ha llamado la atención del Arsenal, el Barcelona y otros clubes

Con solo 17 años, Vasilije Kostov batió récords en la liga serbia. Este talentoso centrocampista ofensivo, salido de la cantera del Estrella Roja de Belgrado, alertó a Europa con una brillante temporada en el club más grande de su país.

Kostov ha protagonizado una temporada de revelación: hace un año jugaba en el sub-19 del Estrella Roja, y ahora, a punto de cumplir 18 años, ha superado los 20 goles y asistencias en su debut senior.

A pocas semanas de cumplir 18 años, sus números y el título liguero con el futuro campeón de Serbia han alertado a la élite europea: Arsenal, Barcelona y Bayern de Múnich siguen de cerca sus pasos.

Todo lo que necesitas saber sobre este adolescente que está arrasando en el fútbol serbio.

    Donde todo comenzó

    Nacido en Belgrado en mayo de 2008, Kostov comenzó en la cantera del SF Royal FC y a los siete años fichó por el Estrella Roja, el club más popular de Serbia.

    Destacado como un talento especial, avanzó rápido en las categorías inferiores. En la 2023-24, marcó 20 goles con el sub-17 a los 15 años y subió al sub-19. Una temporada después, ya con 16, sus actuaciones ante rivales tres años mayores lo llevaron al primer equipo.

  • El gran salto

    Las actuaciones de Kostov en los derbis ante el Partizan en la temporada 2024-25 atrajeron todas las miradas. Ya había marcado un gol espectacular en la victoria en casa en septiembre, con un magnífico remate al ángulo superior. En marzo, con 16 años, anotó el tanto de la victoria en el tiempo de descuento a domicilio tras eludir a tres defensas y batir al portero; la celebración desató una pelea generalizada entre los jóvenes jugadores.

    Ascendido al primer equipo a principios de 2025, siguió capitaneando al sub-19, pues el técnico Vladan Milojevic solo lo convocaba de vez en cuando. Debutó con el primer equipo en abril del año pasado, sustituyendo diez minutos al Beograd en la Superliga serbia, aunque las oportunidades más regulares aún tendrían que esperar.

  • ¿Qué tal va todo?

    Esta temporada ha sido distinta: tras la pretemporada con el primer equipo, el joven Kostov, de solo 17 años, se consolidó en la plantilla y no ha parado de brillar en el fútbol serbio.

    Tras un sólido inicio de campaña —con un gol magnífico en su debut en la Europa League ante el Oporto, su estreno con la selección absoluta y la renovación de contrato en octubre—, el joven elevó su nivel desde principios de año, coincidiendo con el regreso al banquillo de la leyenda del Inter y de Serbia, Dejan Stankovic.


    Reubicado de forma más habitual como centrocampista ofensivo, Kostov marcó seis goles en otros tantos partidos de liga entre principios de febrero y mediados de marzo, además de dar dos asistencias, demostrando un dinamismo excepcional en el puesto de número 10. Esa racha incluyó otro gol contra el Partizan, que ya debe de estar harto de verlo, ya que se convirtió en el goleador más joven de la historia del derbi eterno.

    En total suma 21 goles y asistencias en todas las competiciones, cifra impresionante para su edad.

    Principales puntos fuertes

    Kostov es un clásico número 10 de la vieja escuela, pero con las cualidades de un jugador ofensivo moderno: visión, astucia, velocidad y potencia.

    Su bajo centro de gravedad le facilita cambios de dirección explosivos, y pese a su edad no es fácil quitarle el balón: usa su robusta complexión (1,73 m) para protegerlo y superar rivales.

    Sus números, a los 17 años, ya reflejan olfato de gol y asistencias, y su mentalidad sobresale. «Creo firmemente en ese chico», afirmó el exentrenador del Estrella Roja, Milojevic. «Tiene una ética de trabajo muy positiva, escucha a sus entrenadores y trabaja con ellos de forma individual».

    Hay margen de mejora

    Es injusto criticar a un joven de 17 años que rinde de forma constante al más alto nivel en su país. Dada su edad, es normal que Kostov aún tenga carencias, como en la defensa, y, si somos exigentes, podría regatear más a su marcador, pese a su gran confianza con el balón.

    Debe evitar que el éxito se le suba a la cabeza. En una reciente entrevista con el medio serbio Sportal, Kostov discrepó de Stankovic, quien afirmó que había mejorado un «30 %» desde su regreso como entrenador.

    «Sinceramente, creo que he progresado aún más», afirmó. «Pero bueno, da igual... Sin duda progresaré más hacia el final [de la temporada]. Creo que he progresado más tanto física como mentalmente».

    ¿El siguiente... Isco?

    A pesar de su juventud, Kostov ya muestra un nivel que augura un futuro prometedor. Si tuviéramos que compararlo con alguien ya consolidado, diríamos que se asemeja a Isco.

    Aunque no son muy altos, ambos tienen un centro de gravedad bajo y una complexión robusta, cualidades clave para un “10” que se mueve entre líneas, donde cada ventaja cuenta para dejar atrás a los defensas, crear espacios, fabricar ocasiones y marcar goles.

    El exmadridista es uno de los maestros modernos del puesto y, al igual que el joven serbio, tiene la versatilidad para actuar en la banda. Si mantiene esta progresión, no sorprendería verle algún día sobre el césped del Bernabéu.

    ¿Y ahora qué?

    No extraña que los grandes clubes europeos sigan de cerca a Kostov, autor de una temporada espectacular con el Estrella Roja. De momento se centrará en ayudar al equipo a lograr el noveno título liguero consecutivo en la fase de campeonato de la Superliga, pero su futuro será objeto de intenso debate en verano.

    Ya se le ha relacionado con Arsenal, AC Milan, Barcelona —a cuyo filial marcó un descarado Panenka en la UEFA Youth League 2024—, Bayern de Múnich, Borussia Dortmund, París Saint-Germain e Inter, este último gracias a la conexión de Stankovic. Sin embargo, como renovó hasta 2028, el club serbio tiene margen para negociar.

    Queda por ver si lo venderán este verano por una cifra récord para un jugador serbio. El jugador asegura que el revuelo no le afecta.

    «No me afecta que se hable tanto de mi futuro», declaró a Sportal. «Las cifras, los 25 millones... no cambian mi juego ni mi estancia aquí».

    Sin embargo, Kostov admite que ya superó la categoría y deja entrever su destino: «No puedo decir que sea demasiado fácil, hay jugadores experimentados en la Superliga, pero creo que puedo jugar a un nivel más alto. Ahora mismo, esto me viene bien».

    «Creo que rendiría mejor en Alemania o Italia. No pienso demasiado en mis deseos; mi objetivo principal no es marcharme este verano».