Varios clubes están dispuestos a pagar 90 millones al Barcelona: Raphinha deja clara su postura

Hansi Flick ha resaltado la importancia de Raphinha para su equipo. El exdelantero del Leeds United se ha convertido en pieza clave del técnico alemán y en un referente en el vestuario. «Rapha es uno de esos jugadores que siempre da el cien por cien en el campo y en los entrenamientos. Ha pasado por momentos difíciles esta temporada, pero para nosotros es importante que haya vuelto», declaró Flick antes de la victoria por 1-2 ante el Osasuna.