«VAR repugnante»: en Colonia, el locutor incita a los aficionados contra el árbitro

El episodio más controvertido se produjo en la primera parte, cuando el árbitro Daniel Siebert amonestó inicialmente al defensa Jahmai Simpson-Pusey por una entrada dura sobre un jugador del Dortmund. Sin embargo, tras consultar el VAR, el árbitro revisó su decisión y sacó la tarjeta roja. Una decisión que provocó la reacción inmediata de Trippel, quien, a través de los altavoces del RheinEnergieStadion, calificó la decisión de «repugnante», acompañando el comentario con un silbido y alimentando la protesta de los aproximadamente 47 000 espectadores presentes. La polémica no terminó ahí. En los minutos de descuento, el locutor volvió a la carga alegando que una evidente mano de un jugador del Dortmund no había sido revisada por el VAR, lamentando públicamente la falta de revisión de la jugada.

El comportamiento del locutor podría tener ahora consecuencias, según informa Repubblica. De hecho, el reglamento prohíbe al locutor del estadio cualquier forma de apoyo al equipo local o de ataque a los adversarios y a las decisiones arbitrales. La directiva del Colonia también se distanció del episodio, calificándolo de «inaceptable». Trippel pidió disculpas, aunque reiteró su descontento por el uso del VAR. «Su uso incoherente me enfada. Seguiré siendo sensible con estos temas, pero intentaré ser más prudente ante el micrófono», declaró. Ahora queda por ver si la federación alemana o el club decidirán tomar medidas contra él.