AC Milan v FC Internazionale - Serie AGetty Images Sport

VAR abierto en el Milan-Inter y el «gol» de Carlos Augusto. Doveri: «Pité una hora antes», Tonolini: «De todos modos, habría sido anulado»

La explicación de Open VAR sobre el episodio del córner en el derbi.

No solo el toque de manos de Samuele Ricci y las protestas del Inter por la falta de concesión de un penalti en los últimos minutos del derbi contra el Milan. El derbi milanés tuvo como protagonista otro episodio que ha dado que hablar en el entorno nerazzurro: nos referimos al saque de esquina que provocó el pitido del árbitro Doveri antes de que Carlos Augusto marcara el gol del empate.

En Open VAR, en DAZN, el episodio fue evaluado y considerado por el miembro del CAN Mauro Tonolini, quien subrayó que el gol habría sido anulado de todos modos. Pero profundicemos en lo que sucedió.

  • EL EPISODIO

    El episodio se produce en los últimos minutos del partido, durante el tiempo añadido de la segunda parte del encuentro en San Siro: se lanza un córner desde la derecha hacia el centro del área del Milan y Carlos Augusto remata para marcar el gol del empate.

    Sin embargo, el juego estaba detenido debido a un pitido de Doveri, que había interrumpido el partido antes del gol por algunos contactos sospechosos.

  • LAS PALABRAS DE DOVERI

    En Open VAR, en DAZN, se escucha la declaración completa de Doveri a los jugadores del Inter que pedían explicaciones sobre la interrupción del juego: «He pitado mucho antes. He pitado una hora antes. Antes no se puede empujar, ¿vale? No se puede empujar (refiriéndose a Carlos Augusto, que empujó a Saelemaekers, motivo por el cual Doveri detuvo el juego)».

  • EL COMENTARIO DE TONOLINI

    Posteriormente, el miembro del CAN Mauro Tonolini, también en DAZN, comentó lo sucedido de la siguiente manera: «Doveri intervino de forma preventiva para evitar empujones durante el saque de esquina. El silbato llegó poco después de que el balón saliera, precisamente para prevenir a Carlos Augusto y Saelemaekers. Sin embargo, hay una imagen que aclara que, incluso sin el silbato, el gol habría sido anulado porque Carlos Augusto, aunque de forma involuntaria y casual, golpea el balón con la mano y luego el balón acaba en la red».

