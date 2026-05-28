El exinternacional francés teme que un equipo de su país sea demasiado fuerte para el Arsenal. En declaraciones a GOAL —en colaboración con Stake—, respondió al ser preguntado si los Gunners son tan buenos como indica su racha: «No, quizá me precipité, pero esta vez no es culpa del Arsenal, sino del PSG.

«El PSG domina el fútbol ahora y espero que el Arsenal juegue abierto; si se cierra como antes, el PSG le hará cinco goles como al Inter en la final. Me impactó ver a los maestros del catenaccio, porque en Italia te lo enseñan desde que naciste.

Si el PSG cuenta con todos sus jugadores, incluido Ousmane Dembélé, destrozará al Arsenal. Pero nunca se sabe. Ahora han ganado la Premier League, así que para los aficionados del Arsenal la Champions sería un extra.

No creo que los aficionados se sientan decepcionados si no ganan la Champions, pues ya lograron la Premier tras 22 años. Sería la guinda.

Comparar su semifinal contra el Bayern con la del Arsenal y el Atlético no sirve: es solo un partido. Puede pasar cualquier cosa, pero por el estilo de juego y por cómo veo al PSG, si Mikel Arteta no tiene un plan para jugar mejor, no tendrán ninguna oportunidad. Si quieren plantar el autobús, no ganarán.

Y, aunque adoro al Arsenal, mi favorito para la final es el PSG; aunque, como ya vimos en el Mundial de Clubes contra el Chelsea, en 90 minutos puede pasar de todo».