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«Van a destrozar al Arsenal»: Patrice Evra advierte a Mikel Arteta de que un PSG completo marcará CINCO goles en la final de la Liga de Campeones si los Gunners «no juegan mejor»
El Arsenal alcanza su primera final de la Liga de Campeones desde 2006.
Los Gunners llegan invictos a su primera final de la Liga de Campeones desde 2006. Mikel Arteta quiere hacer historia en Budapest y ganar el título más importante a nivel de clubes.
Sin embargo, el PSG quiere aguantar la fiesta y emular los logros del Real Madrid de Zinedine Zidane (2015-2018), convirtiéndose en el segundo equipo de la era moderna en revalidar el título de la Liga de Campeones.
El PSG cuenta con una temible línea de ataque
El gigante de la Ligue 1 posee un potente ataque conformado por Ousmane Dembélé, Désiré Doué y Khvicha Kvaratskhelia. Enfrente estará el Arsenal, que encajó solo 27 goles en la Premier 2025-26 y deberá mantener su defensa si quiere optar al doblete.
Patrice Evra, que ayudó al Manchester United a llegar a tres finales entre 2008 y 2011 —ganó una y perdió dos—, sabe lo difícil que es ganar la Liga de Campeones tras enfrentarse al Barcelona de Lionel Messi en dos ocasiones.
¿Podrá el Arsenal contener al PSG?
El exinternacional francés teme que un equipo de su país sea demasiado fuerte para el Arsenal. En declaraciones a GOAL —en colaboración con Stake—, respondió al ser preguntado si los Gunners son tan buenos como indica su racha: «No, quizá me precipité, pero esta vez no es culpa del Arsenal, sino del PSG.
«El PSG domina el fútbol ahora y espero que el Arsenal juegue abierto; si se cierra como antes, el PSG le hará cinco goles como al Inter en la final. Me impactó ver a los maestros del catenaccio, porque en Italia te lo enseñan desde que naciste.
Si el PSG cuenta con todos sus jugadores, incluido Ousmane Dembélé, destrozará al Arsenal. Pero nunca se sabe. Ahora han ganado la Premier League, así que para los aficionados del Arsenal la Champions sería un extra.
No creo que los aficionados se sientan decepcionados si no ganan la Champions, pues ya lograron la Premier tras 22 años. Sería la guinda.
Comparar su semifinal contra el Bayern con la del Arsenal y el Atlético no sirve: es solo un partido. Puede pasar cualquier cosa, pero por el estilo de juego y por cómo veo al PSG, si Mikel Arteta no tiene un plan para jugar mejor, no tendrán ninguna oportunidad. Si quieren plantar el autobús, no ganarán.
Y, aunque adoro al Arsenal, mi favorito para la final es el PSG; aunque, como ya vimos en el Mundial de Clubes contra el Chelsea, en 90 minutos puede pasar de todo».
El historial reciente del Arsenal ante el PSG
La temporada pasada el Arsenal cayó 3-1 ante el PSG en semifinales, pero antes lo venció 2-0 en el Emirates Stadium en la fase de grupos.
Ese resultado muestra que Arteta conoce la fórmula para vencer a los mejores; ahora debe idear un plan que neutralice a Dembélé y, al mismo tiempo, deje brillar a Saka y Odegaard.