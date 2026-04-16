«Vamos a disfrutarlo»: Mikel Arteta felicita a las estrellas del Arsenal por hacer historia pese al aburrido empate ante el Sporting de Lisboa

Tras los recientes tropiezos en la liga, el entrenador del Arsenal quiso destacar la fortaleza de su plantilla y el carácter histórico del logro. Arteta reconoció la dificultad de compatibilizar las ambiciones europeas con un calendario nacional exigente, especialmente sin jugadores clave como Bukayo Saka y Martin Odegaard.

Tras agradecer el esfuerzo del equipo bajo tanta presión, el español afirmó: «Al cien por cien. Esto supone un gran impulso para ganar la semifinal de la Liga de Campeones. Es extremadamente duro y sabemos lo que hemos hecho. Nos lo merecemos, nos lo merecemos plenamente, y lo vamos a disfrutar porque nos lo merecemos. Les di las gracias; sé el esfuerzo y la entrega que han puesto.

Hay mucho trabajo detrás. Hemos logrado algo que nunca se había conseguido en 140 años de historia, y lo hemos hecho de forma especial, sin varios jugadores clave».