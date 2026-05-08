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Valverde y Tchouameni podrían ser sancionados por el Real Madrid tras una pelea en el entrenamiento que dejó al uruguayo en el hospital
El Real Madrid investiga el incidente entre Valverde y Tchouameni.
A pesar de los intentos por restar importancia al incidente, el Real Madrid ha confirmado un grave enfrentamiento físico entre Tchouameni y Valverde. La investigación interna del club se centra en una falta muy grave que obligó a Valverde a recibir tratamiento hospitalario por una lesión en la cabeza y que le mantendrá de baja hasta 14 días. Un instructor oficial supervisará el proceso, que podría suponer la suspensión de ambos centrocampistas de todas sus actividades durante un máximo de un mes.
- AFP
El dúo podría ser sancionado con un mes de suspensión
El nuevo entrenador debe redactar un escrito de acusación formal basado en testimonios y pruebas del campo de entrenamiento. Tras recibir los cargos, el francés y el uruguayo tendrán un plazo para presentar su defensa. De confirmarse los cargos, podrían ser suspendidos de empleo y sueldo entre 10 y 30 días, según Mundo Deportivo.
Grave castigo aguarda a las estrellas de Uruguay y Francia.
La apertura de expediente muestra que la directiva ve el altercado como una «situación muy grave» que requiere un análisis jurídico riguroso. Además de la pérdida inmediata de ingresos, los jugadores podrían enfrentar sanciones económicas del club por dañar el entorno profesional del equipo. El proceso interno durará varias semanas, y aún no se sabe si las sanciones deportivas se impondrán esta temporada o se aplazarán hasta la próxima.
- AFP
El Clásico que decidirá el título
El Madrid afronta una dura racha de partidos sin Valverde, y la inminente suspensión de Tchouameni deja un vacío en el centro del campo de Álvaro Arbeloa. Este domingo llega un Clásico de alto riesgo contra el Barcelona: una derrota coronaría a los azulgranas como campeones de La Liga. Con el proceso disciplinario a punto de cerrarse, la directiva debe decidir cómo reintegrar a ambos sin renunciar a los estrictos estándares del club.