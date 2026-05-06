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Kane Olise Bayern GFXGetty/GOAL
Tom Maston

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Valoraciones del Bayern vs. PSG: Harry Kane neutralizado, Michael Olise silenciado y Dayot Upamecano desbordado; el sueño de la Liga de Campeones se esfumó en semis

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Bayern Múnich
H. Kane
M. Olise
Liga de Campeones
FEATURES
Bayern Múnich vs Paris Saint-Germain

El Bayern de Múnich quedó eliminado el miércoles tras empatar 1-1 con el París Saint-Germain en la vuelta y perder 6-5 en el global. El campeón marcó temprano y se defendió con firmeza, por lo que el tardío gol de Harry Kane no bastó.

El Bayern se vio sorprendido en los tres primeros minutos, cuando Ousmane Dembélé remató a puerta tras una magnífica carrera y un centro de Khvicha Kvaratskhelia, lo que dio una ventaja de dos goles a los visitantes. El Bayern intentó reaccionar, pero tuvo suerte de no encajar más goles gracias a una magnífica parada de Manuel Neuer que evitó el remate de cabeza de João Neves.

Antes del descanso, Musiala probó a Safonov con un disparo desde el área, y Tah cabeceó fuera en la última jugada de la primera parte.

Pese a la ventaja, el PSG siguió creando peligro y Neuer evitó dos disparos de Doué y otro de Kvaratskhelia. En el otro área, Luis Díaz exigió a Safonov con un disparo a su derecha, y aunque Kane recortó en el descuento, el local no mostró peligro real de remontada. Así, el PSG disputará la final ante el Arsenal el 30 de mayo en Budapest.

GOAL puntúa a los jugadores del Bayern en el Allianz Arena...

  • FC Bayern München v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    Portero y defensa

    Manuel Neuer (7/10):

    Sin opciones ante el potente remate de Dembélé, pero detuvo un disparo de Neves en la primera parte y dos de Doué y uno de Kvaratskhelia tras el descanso. Buena distribución del juego.

    Konrad Laimer (5/10):

    Realizó algunas buenas incursiones ofensivas por el interior de Olise en algunos momentos, pero eso le llevó a quedarse adelantado en el campo mientras Kvaratskhelia contraatacaba, dejando al descubierto a Upamecano.

    Dayot Upamecano (4/10):

    Kvaratskhelia lo dejó atrás en la jugada previa al primer gol y le costó contener su velocidad y agilidad toda la noche.

    Jonathan Tah (6/10):

    Ganó su duelo a Doue y realizó un par de intervenciones clave en su área, aunque falló un cabezazo claro al final de la primera parte.

    Josip Stanisic (5/10):

    Poco exigido porque el PSG atacó por la otra banda, y su aportación en la salida de balón no fue decisiva.

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  • FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-PSGAFP

    Centro del campo

    Joshua Kimmich (5/10):

    Eclipsado por el centro del campo del PSG, falló en el último pase en zona de ataque.

    Aleksandar Pavlovic (5/10):

    Presencia sólida en el centro del campo del Bayern, pero el PSG no se inquietó por su posesión, pues apenas generó peligro.

    Jamal Musiala (4/10):

    Salvo un breve tramo al final del primer tiempo, el internacional alemán no encontró espacios ni conectó el juego detrás de los tres delanteros.

  • FC Bayern München v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    Ataque

    Michael Olise (4/10):

    Ni de lejos ha estado a la altura de su nivel esta temporada. Provocó la amarilla de Mendes al inicio, pero no lo aprovechó. Le falló el control en varias ocasiones y mandó su mejor oportunidad por encima del larguero.

    Harry Kane (5/10):

    Se retrasó, pero no fue tan eficaz como en la ida. Tuvo pocas ocasiones, pues Pacho y Marquinhos neutralizaron al capitán inglés, aunque su giro y remate para el empate fueron magníficos.

    Luis Díaz (6/10):

    Superó a Zaire-Emery al inicio, pero intentó hacer demasiado dentro del área. Probó a Safonov en la segunda parte en la ocasión más clara del Bayern.

  • FC Bayern München v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Alphonso Davies (6/10):

    Aportó más peligro en ataque que Stanisic cuando el Bayern se volcó al ataque en la segunda parte.

    Kim Min-jae (6/10):

    Salió por Tah a mitad de la segunda parte en un cambio defensivo.

    Nicolás Jackson (5/10):

    Poco incisivo en sus 15 minutos.

    Lennart Karl (N/A):

    Entró en los últimos cinco minutos tras recuperarse de una lesión.

    Vincent Kompany (5/10):

    Luis Enrique le ganó la partida: al equipo le faltaron ideas en ataque y no dominó el centro del campo. Sus opciones eran limitadas y los cambios no mejoraron la situación.

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