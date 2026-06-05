Javier “Vasco” Aguirre buscaba un último ensayo antes del Mundial. En Toluca, México sufrió lo que había evitado en su racha invicta de 2026: la incomodidad. Serbia abrió el marcador y el Estadio Nemesio Diez enmudeció; El Tri debió remontar un partido que debía ser un impulso final de confianza antes del 11 de junio.

La reacción fue tal como Aguirre deseaba: México superó el error, tomó el control y al descanso ya ganaba 2-1. Al final venció 5-1, demostrando confianza y tranquilidad en su proceso.

El tanto serbio nació de un malentendido entre Johan Vázquez y Jesús Gallardo que aprovechó Petar Stanic para batir a Raúl Rangel y callar momentáneamente a la grada. La réplica mexicana, sin embargo, fue contundente. El Tri extendió a 22 su racha invicta en casa y lo hizo con varios jugadores que se ganaron a pulso un papel más relevante.

Aguirre ahora disfruta de un “buen problema”: su equipo está listo, pero varios jugadores le complican la elección del once. Es justo lo que un técnico desea a pocos días del debut mundialista.

GOAL puntúa a los jugadores de México tras su amistoso contra Serbia en el Estadio Nemesio Diez de Toluca...