El equipo de Regis Le Bris empezó con intensidad. Tras un disparo envenenado de Chemsdine Talbi desde el borde del área que se marchó ligeramente desviado, Lammens tuvo que lucirse para desviar al poste un remate de Noah Sadiki, quien se coló detrás de la defensa del United.

Los Red Devils apenas inquietaron con un disparo desviado de Amad Diallo y un cabezazo de Joshua Zirkzee por encima del larguero.

En la segunda parte, el Sunderland siguió insistiendo: Lammens detuvo un disparo de Brobbey y, poco después, Geertruida remató al poste tras asistencia del mismo Brobbey.

En el descuento, Robin Roefs despejó con la palma un disparo de Matheus Cunha, y el 0-0 final se mantuvo.

GOAL puntúa a los jugadores del United desde el Stadium of Light...