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Mount Zirkzee Man Utd GFXGetty/GOAL
Tom Maston

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Valoraciones de los jugadores del Manchester United ante el Sunderland: Joshua Zirkzee y Mason Mount desperdiciaron sus pocas oportunidades, mientras que la actuación de Senne Lammens salvó a los «Diablos Rojos» y permitió un empate sin goles

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Manchester United
M. Mount
J. Zirkzee
Premier League
FEATURES
Sunderland vs Manchester United

El Manchester United empató 0-0 ante el Sunderland el sábado, en un partido flojo del equipo de Michael Carrick bajo la lluvia y el viento en Wearside. Sin Casemiro ni Benjamin Sesko por lesión, los «Diablos Rojos» no controlaron el juego y necesitaron las dos grandes paradas de su portero, Senne Lammens, para mantener la portería a cero.

El equipo de Regis Le Bris empezó con intensidad. Tras un disparo envenenado de Chemsdine Talbi desde el borde del área que se marchó ligeramente desviado, Lammens tuvo que lucirse para desviar al poste un remate de Noah Sadiki, quien se coló detrás de la defensa del United.

Los Red Devils apenas inquietaron con un disparo desviado de Amad Diallo y un cabezazo de Joshua Zirkzee por encima del larguero.

En la segunda parte, el Sunderland siguió insistiendo: Lammens detuvo un disparo de Brobbey y, poco después, Geertruida remató al poste tras asistencia del mismo Brobbey.

En el descuento, Robin Roefs despejó con la palma un disparo de Matheus Cunha, y el 0-0 final se mantuvo.

GOAL puntúa a los jugadores del United desde el Stadium of Light...

  • Sunderland v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Portero y defensa

    Senne Lammens (8/10):

    Realizó dos excelentes paradas, una al principio del partido ante Sadiki y otra mejor aún tras el descanso frente a Brobbey. Además, mostró seguridad en las jugadas a balón parado.

    Noussair Mazraoui (5/10):

    Talbi le complicó la tarea en algunos momentos, pero se mantuvo firme en el lateral derecho.

    Harry Maguire (6/10):

    Intentó imponerse físicamente a Brobbey con resultados dispares. Una presencia tranquilizadora en la posesión en un día difícil.

    Lisandro Martínez (5/10):

    Vuelve tras su sanción algo oxidado y sufre con la diferencia física ante Brobbey.

    Luke Shaw (7/10):

    Ayudó a Martínez ante Brobbey y fue fiable atrás.

    • Anuncios
  • Sunderland v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Centro del campo

    Mason Mount (4/10):

    No logró conectar el juego en el centro del campo. Su mayor aportación fueron las constantes faltas, que le costaron una tarjeta amarilla.

    Kobbie Mainoo (5/10):

    Rendimiento poco habitual: destacó en defensa, pero sus pases hacia delante fueron irregulares.

    Bruno Fernandes (5/10):

    Pareció frustrado porque sus compañeros no le dieron suficiente balón. Hizo un par de pases hacia delante, pero sigue sin igualar el récord de asistencias en una temporada de la Premier.

  • FBL-ENG-PR-SUNDERLAND-MAN UTDAFP

    Ataque

    Amad Diallo (4/10):

    Pasó gran parte de la primera parte en el suelo, ya que le costó adaptarse a las condiciones. En los primeros compases lanzó un tiro con efecto que se fue desviado, pero eso fue lo mejor que hizo en su regreso a Wearside.

    Joshua Zirkzee (3/10):

    Titular por sorpresa, pareció fuera de ritmo y el balón le rebotaba con frecuencia, una prueba fallida para su futuro.

    Matheus Cunha (5/10):

    Envió un centro profundo que Zirkzee cabeceó alto en la primera parte, pero no generó mucho más desde la izquierda. Pasó al centro en la segunda mitad y casi dio la victoria en el descuento, aunque Roefs lo evitó. Amonestado por simular falta segundos después.

  • Sunderland v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Patrick Dorgu (6/10):

    Casi le roba el balón a Roefs en el área del Sunderland y realizó buenas internadas tras reemplazar a Zirkzee.

    Bryan Mbeumo (6/10):

    Causó peligro con sus regates directos tras reemplazar a Amad.

    Michael Carrick (5/10):

    Las lesiones limitaron sus opciones, pero elegir a Zirkzee en vez de Mbeumo resultó extraño. Se le puede perdonar: la temporada ya cumplió sus objetivos.

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