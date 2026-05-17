Sin embargo, el United recuperó pronto la ventaja gracias a una decisión sorprendente del árbitro Michael Salisbury, quien validó el gol de Matheus Cunha pese a que Bryan Mbeumo había controlado el balón con el brazo en la jugada previa, lo que recordó la mano de Benjamin Sesko ante el Liverpool.

Los locales sentenciaron con el 3-1: Mbeumo, que había fallado un pase de Bruno al inicio del segundo tiempo, se redimió al marcar a bocajarro tras otra asistencia del portugués, que ya suma 20 y puede batir el récord que comparte con Thierry Henry y Kevin De Bruyne.

El Forest recortó con un tanto de Morgan Gibbs-White tras otra jugada de Anderson, y aunque apretó al final, el United resistió. Bruno casi sumó otra asistencia en el descuento, pero Diogo Dalot remató al poste en un contraataque.

A continuación, GOAL puntúa a todos los jugadores del United que saltaron al campo en Old Trafford...