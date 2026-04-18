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Colorado Rapids v Inter Miami CFGetty Images Sport

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Valoraciones de los jugadores del Inter Miami vs. Colorado Rapids: el impresionante gol de la victoria de Lionel Messi arruina la fiesta del 30.º aniversario del Colorado Rapids ante casi 76 000 espectadores

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FEATURES
Colorado Rapids vs Inter Miami CF
Colorado Rapids
Inter Miami CF
Major League Soccer
D. Yapi
R. Navarro

El Rapids atrajo la segunda mayor asistencia en la historia de la MLS, pero Lionel Messi recordó a todos por qué se le considera el mejor jugador de la historia.

DENVER -- Los Colorado Rapids celebraban su 30.º aniversario. Lionel Messi, en su primera visita a Denver ante casi 76 000 espectadores, no defraudó.

El ocho veces Balón de Oro brilló en el Empower Field: marcó dos goles y dio una asistencia para llevar a los Herons a una victoria 3-2. Los Rapids, abajo 2-0 al descanso, reaccionaron con tantos de Rafa Navarro y Darren Yapi, pero no bastó.

Ante la segunda mayor asistencia en la historia de la MLS, Messi abrió el marcador a los 17’ tras un penal sobre Yannick Bright, transformado con calma ante Zack Steffen. Luego robó un pase rival y asistió a Germán Berterame para el 3-0.

En la segunda parte, quizá por la altitud, los Rapids reaccionaron: Rafa Navarro superó a cinco defensas y batió a Dayne St. Clair. Seis minutos después, Darren Yapi aprovechó un espacio enorme para igualar. Sin embargo, Messi recordó por qué es considerado el mejor: recibió frente a cuatro defensas y, con un toque letal, batió a Atencio y a Lucas Herrington.

Fue un gran momento para el Inter Miami, que no había ganado en sus dos últimos partidos. Más aún para Guillermo Hoyos, ascendido a entrenador tras la repentina salida de Javier Mascherano a mitad de semana.


GOAL puntúa a los jugadores del Inter Miami desde el Empower Field...

  • Colorado Rapids v Inter Miami CFGetty Images Sport

    Portero y defensa

    Dayne St. Clair (5/10):

    Tras siete partidos, su adaptación al estilo de posesión de Miami aún cojea y podría haber evitado al menos un gol de los Rapids.

    Gonzalo Lujan (5/10):

    No siguió el ritmo ofensivo de los Rapids y fue reemplazado tras encajar dos goles en seis minutos.

    Micael (5/10):

    Realizó ocho acciones defensivas, pero le superaron en el regate con frecuencia y vio una amarilla por falta de precisión.

    Maximiliano Falcón (5/10):

    Ganó duelos, pero no detuvo a los Rapids.

    Facundo Mura (5/10):

    Al igual que sus compañeros, le costó encontrar su sitio ante el ritmo de los Rapids. Por suerte, él y el resto de la defensa cuentan con Messi de su lado.

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  • Centro del campo

    Rodrigo De Paul (8/10):

    El mediocampista, fichaje millonario de Miami, se entregó por completo: recuperó balones y acertó 4 de 5 pases largos.

    Yannick Bright (6/10):

    Magia durante 86 minutos, pero luego se ganó una tarjeta roja estúpida en el 87; de no ser por eso, su puntuación habría sido dos puntos más alta.

    Lionel Messi (10/10):

    Los Rapids intentaron frenarlo, pero cada toque fue pura magia. Su regate y disparo ante Lucas Herrington y Josh Atencio, para marcar el gol de la victoria, probablemente sea el tanto del fin de semana en la MLS.

  • Colorado Rapids v Inter Miami CFGetty Images Sport

    Ataque

    Telasco Segovia (6/10):

    Fue el más discreto del ataque de Inter Miami, aunque sin perjudicar al equipo.

    German Berterame (8/10):

    Superó el etiquetado de fichaje caro y fallido a principio de temporada. Marca dos goles en sus últimos dos partidos y muestra su capacidad para entenderse con Messi.

    Mateo Silvetti (7/10):

    Aportó buen ritmo al juego durante los 70 minutos que estuvo en el campo, pero nada más.

  • Colorado Rapids v Inter Miami CFGetty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Alexander Shaw (NA):

    Salió al campo en el minuto 90.

    Daniel Pinter (6/10):

    Corrió unos 20 minutos de cardio. Ni más ni menos.

    Noah Allen (6/10):

    Entró para tapar los huecos tras una actuación poco sólida de Lujan. Cumplió con su trabajo en gran medida.

    Guillermo Hoyos (7/10):

    No estuvo mal en su debut como entrenador. Quizá lamentará haber dejado escapar una ventaja de 2-0, pero hay que recordar que Colorado es un campo muy difícil para los visitantes por su altitud, superior a 1.600 metros. Se le reconoce el mérito de mantener su propuesta ofensiva y de alinear un once que colocaba a cada jugador en su mejor posición.

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