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Toronto FC v Inter Miami CFGetty Images Sport
Ryan Tolmich

Traducido por

Valoraciones de los jugadores del Inter Miami frente al Toronto FC: Lionel Messi se convierte en el jugador de la MLS que más rápido ha alcanzado las 100 participaciones en goles, en una impresionante actuación ofensiva

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L. Messi
Inter Miami CF
Major League Soccer
FEATURES
Toronto FC vs Inter Miami CF
Toronto FC

El argentino brilló el sábado: humilló a un TFC mermado y hizo historia.

Lionel Messi volvió a brillar en la MLS. El sábado, ante un Toronto FC herido, marcó un gol, dio dos asistencias y participó en el resto de la goleada 4-2 de Inter Miami.

Ante un Toronto FC mermado, Messi marcó un gol, dio dos asistencias y preparó otro en la victoria 4-2 del Inter de Miami en Canadá. Los otros tres tantos los firmaron Rodrigo de Paul, Luis Suárez y Sergio Reguilón, todos gracias a la magia del argentino. Con esta actuación, Messi se convirtió en el jugador de la MLS que más rápido ha alcanzado las 100 participaciones en goles.

De Paul abrió el marcador al aprovechar un tiro libre de Messi que fue bloqueado en la primera parte. Luego, a los 10’ de la segunda, Suárez recibió del ’10’ y definió a puerta vacía. Tres minutos después de asistir a Reguilón, Messi sentenció el partido con su gol en el 75’.

Pese a dos tantos de Emilio Aristizábal para Toronto FC, que mostró fallos defensivos, el equipo local no pudo frenar a Miami.

GOAL puntúa a los jugadores del Inter Miami en el BMO Stadium...

  • Colorado Rapids v Inter Miami CFGetty Images Sport

    Portero y defensa

    Dayne St. Clair (7/10):

    Realizó varias paradas clave y no tuvo culpa en los goles. Fue su actuación más sólida desde su llegada.

    Noah Allen (6/10):

    Nada espectacular, pero, en realidad, el Miami rara vez necesita algo espectacular de sus laterales, dado el talento que tienen por delante.

    Micael (7/10):

    Tuvo mucho el balón en la construcción del juego y asumió los riesgos adecuados con él. Hizo lo mismo cuando Toronto tenía la posesión.

    Gonzalo Luján (6/10):

    Sólido en defensa, aunque podría haber hecho más en el segundo gol de Aristizábal.

    Facundo Mura (7/10):

    Muy activo por la banda derecha, generó peligro con el balón y lo recuperó en momentos clave.

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  • Toronto FC v Inter Miami CFGetty Images Sport

    Centro del campo

    Telasco Segovia (6/10):

    El menos participativo de los centrocampistas, pero no lo hizo nada mal.

    Yannick Bright (8/10):

    Monstruoso en defensa. Sin tanto reconocimiento como los goleadores, pero tan decisivo como ellos.

    Rodrigo de Paul (8/10):

    Marcó en el momento perfecto tras rematar un tiro libre bloqueado de Messi y dirigió el centro del campo con acierto.

  • Toronto FC v Inter Miami CFGetty Images Sport

    Ataque

    Luis Suárez (8/10):

    Debería haber dado una asistencia en la primera parte, pero Messi, de forma poco habitual, envió el balón fuera. El argentino se resarció asistiendo a su viejo amigo al comienzo de la segunda parte para iniciar la avalancha

    German Berterame (6/10):

    Pareció el único de Miami sin momento destacado; lo más cerca que estuvo fue de chocar feamente con Luka Gavran.

    Lionel Messi (9/10):

    Pasó la tarde asistiendo antes de marcar el cuarto. Messi en su mejor versión: generoso, decisivo e imparable.

  • Toronto FC v Inter Miami CFGetty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Sergio Reguilón (8/10):

    ¿Un indicio de lo que está por venir? Las lesiones le han limitado, pero su remate mostró su calidad.

    David Ayala (4/10):

    Falló un pase que costó un gol; afortunadamente el partido ya estaba sentenciado.

    Preston Plambeck (6/10):

    Pocos toques para el joven.

    Daniel Pinter (N/A):

    Apenas tocó el balón.

    Guillermo Hoyos (7/10):

    A veces basta con colocar las piezas en el campo y dejarlas actuar. Hoyos lo logró y ya prepara lecciones para seguir moldeando al equipo.

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