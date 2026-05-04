El Forest hizo ocho cambios para la vuelta de semifinales de la Europa League ante el Aston Villa, lo que dejaba al Chelsea como claro favorito. Sin embargo, los Blues se quedaron 1-0 abajo a los 98 segundos, cuando Taiwo Awoniyi cabeceó en el segundo palo un centro de Dilane Bakwa.

Enzo Fernández estrelló un balón en el poste en la reacción inmediata del Chelsea, pero antes del minuto 15 llegó el 2-0: Malo Gusto derribó a Awoniyi en el área e Igor Jesús transformó el penalti.

Justo antes del descanso, un fuerte choque de cabezas entre Zach Abbott y Jesse Derry provocó un penalti a favor del Chelsea. Tras 12 minutos de atención médica a Derry, debutante en la Premier, Palmer lanzó y Matz Sels detuvo.

Tras el descanso llegó el tercero: Gibbs-White se plantó solo ante la defensa y asistió a Awoniyi, que marcó a puerta vacía.

El VAR anuló un posible gol de Pedro por fuera de juego y Sels detuvo otro intento de Palmer, hasta que, en el descuento, Pedro marcó de espectacular chilena. Pese a ello, el Chelsea sigue noveno y ve alejarse la opción de Europa vía liga.

GOAL puntúa a los jugadores del Chelsea en Stamford Bridge...