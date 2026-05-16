Valoraciones de los jugadores del Chelsea ante el Manchester City: Enzo Fernández decepcionó y los Blues perdieron la final de la FA Cup pese a su tenaz defensa en Wembley

En la primera parte, el Chelsea aguantó la presión del City y sobrevivió. A Erling Haaland le anularon un gol por fuera de juego y, poco antes del descanso, Robert Sánchez bloqueó su disparo.

Tras el descanso el guion se repitió: Semenyo cabeceó alto a los dos minutos y, poco después, Caicedo respondió con un testarazo que Rodri sacó bajo palos.

A los 70’, Semenyo recibió un pase atrás de Haaland y batió a Sánchez con un remate cruzado. Chelsea respondió al instante: Enzo Fernández lanzó una volea que superó el travesaño.

El partido se abrió, pero el Chelsea no creó ocasiones claras. Khusanov evitó un penal tras chocar con Hato y Sánchez desvió al poste un disparo de Nunes. Al final, el City celebró bajo los arcos.

En GOAL ya puntúan a los jugadores del Chelsea en Wembley...