Valoraciones de los jugadores del Atlético de Madrid ante el Arsenal: Julián Álvarez se recupera, mientras que el VAR evita una catástrofe de David Hancko en el empate de la semifinal de la Liga de Campeones

En la primera parte apenas hubo ocasiones. Álvarez obligó a David Raya a lucirse con una estirada desde el borde del área, mientras que, en la otra portería, el disparo de Noni Madueke desde 20 metros rozó el poste.

El Arsenal abrió el marcador justo antes del descanso: Gyokeres fue derribado por David Hancko y el ariete transformó el penalti.

En la reanudación, Simeone pasó a un 3-4-3 y el local presionó. Álvarez lanzó una falta ligeramente desviada, Lookman remató directo a Raya y Griezmann chocó con un bloqueo de Magalhães. Luego llegó el penalti: mano de White tras un desvío de Llorente, y Álvarez lo transformó.

Después el local dominó: Griezmann golpeó el larguero y Lookman falló dos claras, una por encima del travesaño y otra a las manos de Raya tras dejar atrás a White.

El Arsenal pidió otro penalti por derribo de Eze sobre Hancko, pero el VAR lo anuló. Mosquera y Rice probaron en el final sin éxito, y la eliminatoria queda abierta para la vuelta del martes.

GOAL puntúa a los jugadores del Atlético en el Metropolitano...