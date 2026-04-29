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Julian Alvarez Atletico Madrid HICGetty Images
Tom Maston

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Valoraciones de los jugadores del Atlético de Madrid ante el Arsenal: Julián Álvarez se recupera, mientras que el VAR evita una catástrofe de David Hancko en el empate de la semifinal de la Liga de Campeones

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Atlético Madrid
J. Alvarez
Liga de Campeones
FEATURES
Atlético Madrid vs Arsenal

El Atlético de Madrid remontó para empatar 1-1 con el Arsenal en la ida de semifinales de la Liga de Campeones. Julián Álvarez marcó de penalti para igualar el tanto de Viktor Gyökérs, también de penalti, y un ajuste táctico de Diego Simeone permitió a los rojiblancos evitar la derrota en casa.

En la primera parte apenas hubo ocasiones. Álvarez obligó a David Raya a lucirse con una estirada desde el borde del área, mientras que, en la otra portería, el disparo de Noni Madueke desde 20 metros rozó el poste.

El Arsenal abrió el marcador justo antes del descanso: Gyokeres fue derribado por David Hancko y el ariete transformó el penalti.

En la reanudación, Simeone pasó a un 3-4-3 y el local presionó. Álvarez lanzó una falta ligeramente desviada, Lookman remató directo a Raya y Griezmann chocó con un bloqueo de Magalhães. Luego llegó el penalti: mano de White tras un desvío de Llorente, y Álvarez lo transformó.

Después el local dominó: Griezmann golpeó el larguero y Lookman falló dos claras, una por encima del travesaño y otra a las manos de Raya tras dejar atrás a White.

El Arsenal pidió otro penalti por derribo de Eze sobre Hancko, pero el VAR lo anuló. Mosquera y Rice probaron en el final sin éxito, y la eliminatoria queda abierta para la vuelta del martes.

GOAL puntúa a los jugadores del Atlético en el Metropolitano...

  • FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-ARSENALAFP

    Portero y defensa

    Jan Oblak (6/10):

    Adivinó la dirección del penalti de Gyokeres, pero no pudo detenerlo por su potencia. Luego apenas intervino hasta el último minuto, cuando Mosquera le obligó a una buena parada; sus saques altos fueron irregulares.

    Marcos Llorente (6/10):

    Le costó entrar en juego en la primera parte; se dedicó sobre todo a frenar a Gyokeres. El cambio táctico le dio más peso en ataque como carrilero tras el descanso.

    Marc Pubill (6/10):

    Sólido tanto en el centro de la defensa en la primera parte como en el lateral derecho de la línea de tres tras el descanso.

    David Hancko (4/10):

    Rompió bien las líneas con pases y regates, pero sus acciones defensivas fueron cuestionables, sobre todo al provocar un penalti torpemente; tuvo suerte de no señalar otro gracias al VAR.

    Matteo Ruggeri (5/10):

    Contenido ante Madueke y, después, ante Saka; aunque su control de balón mejorable.

    • Anuncios
  • Atletico de Madrid v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    Centro del campo

    Johnny Cardoso (7/10):

    Realizó una gran intervención que evitó el gol de Odegaard en la primera parte y se mostró activo. Presionó incansablemente, especialmente en la segunda mitad.

    Koke (5/10):

    Debió hacer más para frenar el dominio del centro del campo del Arsenal en la primera parte. Mejoró con el paso de los minutos.

    Antoine Griezmann (7/10):

    Encontró espacios y dio buenos pases, aunque sin premio. Se preguntará cómo no marcó en la segunda parte, tras ver cómo Gabriel le bloqueaba un disparo que acabó en el larguero.

  • FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-ARSENALAFP

    Ataque

    Giuliano Simeone (5/10):

    Trabajador, pero le costó superar a Hincapié. Parece que se lesionó en la primera parte y tuvo que retirarse al descanso.

    Julian Álvarez (6/10):

    Culpable en parte del primer gol por su flojo trabajo de contención, aunque la defensa del Atlético ya estaba presionada. Peligroso en ataque, falló dos disparos lejanos pero marcó de penalti. Salió lesionado; el Atlético confía en que no se pierda la vuelta.

    Ademola Lookman (5/10):

    Le causó muchos problemas a White, pero le faltó precisión en el último pase y en la definición. Falló tres grandes ocasiones tras el descanso.

  • Atletico de Madrid v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Robin Le Normand (6/10):

    Salió al campo en el descanso y fue una presencia dominante en el centro de la zaga del Atlético.

    Alex Baena (5/10):

    Sustituyó al lesionado Álvarez, pero no aportó gran cosa.

    Nahuel Molina (N/A):

    Salió en los dos últimos minutos y lanzó un disparo que se fue por encima del larguero por muy poco.

    Diego Simeone (7/10):

    Su equipo fue pasivo en la primera parte, pero su ajuste táctico en el descanso cambió el partido y llevó al empate.

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