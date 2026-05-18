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Arsenal GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

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Valoraciones de los jugadores del Arsenal vs. Burnley: ¡Solo queda un partido! Kai Havertz brilló y dejó a los Gunners a un paso del ansiado título de la Premier League

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Arsenal vs Burnley
Premier League
K. Havertz

No fue un partido bonito, pero el Arsenal está a un triunfo de ser campeón de la Premier League tras ganar 1-0 al descendido Burnley el lunes. Kai Havertz marcó de cabezazo en una jugada a balón parado y luego se salvó de la expulsión. El alemán cabeceó un córner de Bukayo Saka justo antes del descanso y tuvo suerte de no ser expulsado después. El 1-0 hace que los Gunners sean campeones si el Manchester City tropieza ante el Bournemouth el martes.

Desde el inicio se planteó un duelo de ataque contra defensa: los Clarets se replegaron en un bloque bajo, pero el Arsenal dominó y buscó el gol. Leandro Trossard golpeó un balón al poste tras combinar con Eberechi Eze a los 15 minutos, y Saka envió un peligroso centro que cruzó todo el área.

Los Gunners reclamaron penalti en el 34 cuando Saka cayó en el área pequeña, aunque parecía más sencillo rematar el centro raso de Havertz. Las imágenes mostraron que chocó con la pierna de Lucas Pires y el VAR confirmó la decisión de no pitarlo.

Tras el descanso el Arsenal se desorientó y el partido se tornó tenso. Eze falló dos ocasiones en dos minutos, incluida una volea que el portero despejó al larguero.

A los 20 minutos del final, Havertz evitó la roja tras una dura entrada a Lesley Ugochukwu; árbitro y VAR consideraron que no era falta grave.

El Arsenal sufrió, pero aguantó y sumó tres puntos vitales. El título será suyo si el City tropieza con el Bournemouth el martes; de lo contrario, necesitarán ganar al Crystal Palace en la última jornada, mientras el City visita al Aston Villa.

GOAL puntúa a los jugadores del Arsenal en el Emirates...

  • Arsenal v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    Portero y defensa

    David Raya (6/10):

    Básicamente un espectador, aunque debió lanzarse para ver un disparo temprano desviado.

    Cristhian Mosquera (6/10):

    Aportó en ataque buscando la combinación con Saka y defendió con atención cuando se le requirió.

    William Saliba (6/10):

    Buenos pases y sólido en el duelo físico con Zian Flemming.

    Gabriel Magalhães (6/10):

    Actuó como centrocampista, adelantándose para iniciar el juego ofensivo.

    Riccardo Calafiori (6/10):

    El italiano ofreció una actuación sobria y llegó a posiciones ofensivas prometedoras.

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  • Arsenal v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    Centro del campo

    Declan Rice (7/10):

    Completó su labor habitual y realizó una gran intervención dentro del área para proteger la ventaja.

    Martin Odegaard (6/10):

    Pecó a veces de toques excesivos, pero siempre buscó llevar el juego hacia delante.

    Eberechi Eze (6/10):

    Buscó constantemente el peligro, falló dos ocasiones claras y se salvó de ser sancionado por un pase impreciso que enfadó a la afición local.

  • Arsenal v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    Ataque

    Bukayo Saka (7/10):

    Saque de esquina perfecto para el remate de cabeza de Havertz y estuvo a punto de marcar un golazo. Trabajó duro en defensa.

    Kai Havertz (7/10):

    Marcó de cabeza tras una ocasión dudosa y tuvo suerte al evitar la roja antes de ser sustituido.

    Leandro Trossard (7/10):

    Pegó un potente disparo raso al poste. Mucha inteligencia en el juego de pies y en los movimientos.

  • Arsenal v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Piero Hincapie (6/10):

    Menos influyente que Calafiori, su labor fue aguantar hasta el final.

    Viktor Gyokeres (6/10):

    Corrió mucho, pero no encontró el hueco para sentenciar el partido ante el Burnley.

    Myles Lewis-Skelly (6/10):

    Se metió de lleno en la batalla del centro del campo cuando el partido se volvió un poco caótico.

    Gabriel Martinelli (N/A):

    Salió en el descuento.

    Martin Zubimendi (N/A):

    Igual que Martinelli, para cerrar el partido.

    Mikel Arteta (6/10):

    El partido no fue bonito, pero para Arteta lo importante era el resultado. Se llevan el 1-0. Queda un partido más.

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