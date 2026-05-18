Valoraciones de los jugadores del Arsenal vs. Burnley: ¡Solo queda un partido! Kai Havertz brilló y dejó a los Gunners a un paso del ansiado título de la Premier League

Desde el inicio se planteó un duelo de ataque contra defensa: los Clarets se replegaron en un bloque bajo, pero el Arsenal dominó y buscó el gol. Leandro Trossard golpeó un balón al poste tras combinar con Eberechi Eze a los 15 minutos, y Saka envió un peligroso centro que cruzó todo el área.

Los Gunners reclamaron penalti en el 34 cuando Saka cayó en el área pequeña, aunque parecía más sencillo rematar el centro raso de Havertz. Las imágenes mostraron que chocó con la pierna de Lucas Pires y el VAR confirmó la decisión de no pitarlo.

Tras el descanso el Arsenal se desorientó y el partido se tornó tenso. Eze falló dos ocasiones en dos minutos, incluida una volea que el portero despejó al larguero.

A los 20 minutos del final, Havertz evitó la roja tras una dura entrada a Lesley Ugochukwu; árbitro y VAR consideraron que no era falta grave.

El Arsenal sufrió, pero aguantó y sumó tres puntos vitales. El título será suyo si el City tropieza con el Bournemouth el martes; de lo contrario, necesitarán ganar al Crystal Palace en la última jornada, mientras el City visita al Aston Villa.

GOAL puntúa a los jugadores del Arsenal en el Emirates...