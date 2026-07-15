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England Argentina ratings GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

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Valoraciones de los jugadores de Inglaterra ante Argentina: ¡El título no vuelve a casa... otra vez! Thomas Tuchel y los Tres Leones pagan caro su táctica defensiva, mientras que Harry Kane y compañía vuelven a quedarse cortos en el Mundial

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Inglaterra
T. Tuchel
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Inglaterra vs Argentina

Thomas Tuchel desperdició la mejor oportunidad de Inglaterra de llegar a su primera final del Mundial desde 1966, pues los Tres Leones dejaron que Argentina remontara y ganara 2-1 en Atlanta el miércoles. La alineación de Tuchel pareció funcionar cuando Morgan Rogers, sorpresa en el once, centró para que Anthony Gordon abriera el marcador a los 10 minutos de la segunda parte.

La conservadora táctica del alemán, que contribuyó a una de las peores primeras partes de un Mundial, terminó perjudicando a Inglaterra. Tuchel, con cambios defensivos como los ingresos de Konsa, Burn y O’Reilly, renunció a la iniciativa.

La presión argentina surtió efecto cuando Enzo Fernández marcó desde fuera del área, poco después de que Alexis Mac Allister estrellara un cabezazo en el poste. En el descuento, Mac Allister volvió a chocar el balón en la madera, pero los campeones siguieron atacando y, segundos después, Lionel Messi centró con la derecha para que el suplente Lautaro Martínez cabeceara a la red.

GOAL puntúa a todos los jugadores de Inglaterra en Atlanta...

  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Portero y defensa

    Jordan Pickford (5/10):

    A pesar de la posesión argentina, apenas tuvo trabajo durante una hora, pero realizó un par de buenas paradas, incluida una a Nico González, antes de que Enzo Fernández le superara y Messi le sorprendiera con un magnífico centro.

    Reece James (7/10):

    Volvió al once tras su buen partido contra Noruega y estuvo sólido hasta su salida en los últimos minutos.

    John Stones (5/10):

    Realizó varias intercepciones clave en el último tramo del partido, pero luego perdió a Lautaro en el gol de la victoria.

    Marc Guehi (6/10):

    Al igual que Stones, contribuyó a repeler oleada tras oleada de ataques argentinos en la segunda parte, pero no se le puede culpar de ninguno de los dos goles.

    Djed Spence (7/10):

    Justificó su titularidad sobre O'Reilly con una gran actuación; su mejor acción fue un deslizamiento decisivo que evitó el remate de Simeone cuando el argentino quedó solo ante la portería.

    • Anuncios
  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Centro del campo

    Declan Rice (7/10):

    Pese a las dudas sobre su estado, no mostró secuelas de su enfermedad. Trabajó mucho en el centro del campo hasta su sustitución. Asistió a Rogers, cuyo centro aprovechó Gordon para marcar, y firmó uno de los pocos tiros a puerta de Inglaterra.

    Elliot Anderson (5/10):

    Se dejó llevar por las disputas iniciales y recibió una tarjeta amarilla poco antes del descanso por una entrada mal ejecutada sobre Messi. Imposible ponerle pegas a su esfuerzo, pero no fue capaz de hacerse con el balón para ayudar a aliviar la presión sobre Inglaterra en el «último cuarto de hora».

    Jude Bellingham (5/10):

    La estrella del Real Madrid no se amedrentó ante los intentos de Argentina de desestabilizar a Inglaterra en el inicio, pero, pese a algunas buenas incursiones y faltas provocadas, no impuso su autoridad y, como era de esperar, perdió los estribos con Messi en los últimos segundos.

  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ataque

    Morgan Rogers (7/10):

    Sorprendió en la banda derecha y acertó: su centro permitió a Gordon abrir el marcador. Fue de lo mejor de Inglaterra, aunque eso no es mucho decir.

    Harry Kane (4/10):

    Participó en el primer gol con un pase largo que Tagliafico aprovechó para habilitar a Rice, pero fue una noche mala para el talismán de Inglaterra, que nunca pareció capaz de marcar.

    Anthony Gordon (7/10):

    Trabajó sin descanso por la izquierda y marcó el gol más importante de su vida tras una gran internada a la espalda de Molina, antes de ser sustituido a 18 minutos del final.

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  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Ezri Konsa (5/10):

    Salió a sustituir a Gordon en los últimos minutos, cuando Inglaterra buscaba cerrar el partido, pero no aportó nada.

    Dan Burn (N/A):

    Entró por James a ocho minutos del final y acabó de delantero improvisado tras el colapso inglés.

    Nico O'Reilly (N/A):

    Entró junto a Burn en un doble cambio que retiró a Rice.

    Marcus Rashford (N/A):

    Entró en el sexto minuto de descuento.

    Ivan Toney (N/A):

    Otra sustitución desesperada en los últimos compases.

    Thomas Tuchel (3/10):

    El alemán estuvo a punto de acertar con su plan defensivo: la entrada de Spence y Rogers funcionó y puso a Inglaterra en posición de ganar. Sin embargo, sus cambios tardíos le quitaron impulso a la selección y, tras el empate de Argentina, la derrota fue inevitable. Ahora cabe preguntarse si llegará al final de su contrato...

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