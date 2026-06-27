Valoraciones de los jugadores de España ante Uruguay: un grave error de Fernando Muslera permite a Alex Baena poner al vigente campeón de Europa líder de su grupo en el Mundial

La pesadilla de Uruguay continuó con un error de Muslera, que le regaló un gol a Alex Baena y dio a España un 1-0 que la colocó primera del grupo. Ese fallo, el tercero de Muslera en tres partidos, eliminó a Uruguay.

Con este triunfo España lideró el Grupo H, aunque sin brillar. El duelo del viernes fue tenso, con entradas duras, una roja final y, sobre todo, el remate de Baena que decidió el partido.

Apenas unos segundos antes del descanso, tras un pase de Marcos Llorente, Baena controló en el área y chutó flojo. Muslera, al intentar despejar, falló y metió el balón en su propia portería, dando la victoria a España y eliminando a Uruguay.

Uruguay lamentará sus errores, tanto en este partido como en los dos empates anteriores. España, en cambio, celebra su buena suerte y espera rival para los octavos de final: Austria o Argelia. Deberá mejorar, pero sigue en liza. No así Uruguay.

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