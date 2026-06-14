Goal.com
En directoEntradas

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Haiti v Scotland: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traducido por

Valoraciones de los jugadores de Escocia frente a Haití: John McGinn lideró y la «Tartan Army» evitó el susto, celebrando su regreso al Mundial tras 28 años con una victoria clave

Player ratings
FEATURES
Haití vs Escocia
Haití
Escocia
World Cup
S. McTominay
J. McGinn

Escocia esperaba 28 años; Haití, cinco décadas. En su regreso al Mundial, John McGinn aprovechó un rebote y marcó el único gol, dando a la «Tartan Army» tres puntos en el Boston Stadium. Es la primera victoria escocesa en el torneo desde Italia ’90.

Las pausas para hidratarse son habituales en los Mundiales, pero bajo el calor húmedo del verano norteamericano se vuelven imprescindibles. No solo hidratan, también permiten recomponerse. Escocia lo necesitaba.

Haití, de regreso al Mundial tras 1974, salió con fuerza y lanzó rápidos contraataques en los primeros 25 minutos, enviando a cinco o seis jugadores al ataque en cada oleada. Escocia tuvo más posesión, pero sufrió presión. Les Grenadiers encontraron espacios y realizaron peligrosas incursiones en el área, aunque sin convertir su amenaza inicial en gol.

Llegó el descanso. Escocia salió más incisiva —inspirada por el seleccionador Steve Clarke— y pronto tuvo la suerte que necesitaba.

En un contraataque, Che Adams controló un pase largo fuera del área, cedió a Ben Gannon-Doak y, tras recuperar el balón, disparó. El portero Johny Placide rechazó, pero el rebote quedó a pies de John McGinn, quien lo picó por encima del guardameta para anotar el gol de la victoria.

Escocia golpeó primero, pero Haití no se rindió. El conjunto de Sébastien Migné siguió insistiendo y encontró espacios por las bandas, pero le faltó el último pase para poner a prueba a Angus Gunn. Su ocasión más clara llegó en el 84’, cuando un cabezazo de Frantzdy Pierrot a la salida de un córner se marchó rozando el poste izquierdo. Además, podrían reclamar que Kenny McLean evitó la roja por una entrada con los tacos por delante en el descuento.

Aun así, Escocia se salvó. No fue un partido cómodo, pero los escoceses sumaron tres puntos clave en el Boston Stadium antes de medirse a Brasil y Marruecos en sus dos próximos compromisos de grupo.

GOAL puntúa a los jugadores de Escocia en Boston...

  • Haiti v Scotland: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Portero y defensa

    Angus Gunn (6/10):
    Poco exigido, mostró seguridad con el balón cuando Escocia construía desde atrás.

    Aaron Hickey (7/10):
    Sufrió con la velocidad de Haití por las bandas, aunque la falta de puntería rival evitó que lo pagara caro. Realizó algunas paradas clave al final, aunque aportó poco en ataque.

    Grant Hanley (6/10):
    Lideró a Escocia con nueve acciones defensivas y mostró solidez durante todo el partido. El veterano del Hibernian ofreció a Clarke una presencia fiable en la zaga.

    Jack Hendry (6/10):
    Sin grandes números, contuvo a Wilson Isidor. Sólido y sin adornos.

    Andrew Robertson (6/10):
    Al igual que Hickey, el exdefensa del Liverpool, ahora en el Tottenham, sufrió con la velocidad haitiana, pero respondió cuando más importaba.

    • Anuncios
  • Haiti v Scotland: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Centro del campo

    Ben Gannon-Doak (7/10):
    Trabajó duro, aunque no siempre fue preciso en el último tercio. Escocia espera más de él en ataque, pero su esfuerzo defensivo y su papel en la jugada del gol fueron clave.

    Scott McTominay (6/10):
    A pesar de su irregularidad en el Manchester United, en el Mundial mostró su calidad desde el inicio. Dominó la primera parte, aunque la fortuna le negó el gol. Tras el descanso su influencia decayó, pero sus primeros 45 minutos dieron a Escocia control y peligro.

    Lewis Ferguson (7/10):
    Pocas veces falló y peleó bien en el medio, aunque a veces le costó seguir el ritmo de Haití en la transición. Actuación serena y útil en un partido difícil.

    John McGinn (8/10):
    Le llaman «Super John McGinn» por algo. El balón le llegó por suerte, pero su remate, elevado con calma sobre Placide, fue pura clase y decidió el partido.

  • FBL-WC-2026-MATCH05-HAI-SCOAFP

    Ataque

    Lawrence Shankland (7/10):
    Poco participativo con balón, pero incansable sin él. Presionó con determinación y ayudó a Escocia a frenar el ímpetu ofensivo de Haití.

    Che Adams (5/10):
    Casi invisible, pero firmó el pase decisivo antes del gol de Escocia.

  • Haiti v Scotland: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Nathan Patterson (6/10):

    Salió al campo tras la tarjeta amarilla a Hickey. Fue eficaz, pero por los pelos.

    Ryan Christie (6/10):

    Ingresó para buscar otro gol, sin éxito.

    Lyndon Dykes (5/10):

    Se limitó a correr sin aportar peligro.

    Findlay Curtis (NA):

    No tuvo tiempo suficiente para marcar la diferencia

    Kenny McLean (N/A):

    Tuvo suerte de salir con solo una tarjeta amarilla; por lo demás, tuvo poca participación.

    Steve Clarke (7/10):

    No fue bonito, pero hay que reconocerle el mérito de mantener al equipo sereno todo el partido. Se doblaron, pero no se rompieron. Tuvieron algo de suerte, algo normal en un Mundial. Ojalá sigan así, porque el calendario que les queda es brutal.

World Cup
Escocia crest
Escocia
SCO
Marruecos crest
Marruecos
MAR
World Cup
Brazil crest
Brazil
BRA
Haití crest
Haití
HAI