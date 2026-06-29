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Brazil player ratings Japan GFXGOAL
Mark Doyle

Traducido por

Valoraciones de los jugadores de Brasil frente a Japón: ¡Por eso Don Carlo es el tipo más tranquilo del fútbol! Ancelotti orquesta la remontada al mantener a Casemiro en el campo y dar entrada a Gabriel Martinelli para liderar a la Seleção en los octavos de final del Mundial

Player ratings
World Cup
FEATURES
Brazil vs Japan
Brazil
Japan
Vinicius Junior
Neymar
C. Ancelotti
Carlos Henrique Casemiro
G. Martinelli

Casemiro y Gabriel Martinelli marcaron los goles con los que Brasil remontó 2-1 a Japón en Houston y avanzó a los octavos de final del Mundial 2026. Los pentacampeones parecían eliminados tras el golazo de Kaishu Sano, quien aprovechó un pase erróneo de Danilo y batió a Alisson con un disparo raso.

Sin embargo, como era de esperar, Carlo Ancelotti no se dejó llevar por el pánico. Lo lógico era sustituir a Casemiro en el descanso, pues el veterano centrocampista no pudo frenar a Sano en el gol japonés. Sin embargo, Ancelotti confió en su exjugador del Real Madrid y, a los 11 minutos de la reanudación, fue precisamente Casemiro quien igualó de cabeza.

Después ingresó Gabriel Martinelli, y cuando el partido en Texas parecía ir a la prórroga, el extremo del Arsenal —cuyo rendimiento es exasperantemente irregular— recibió un pase de Bruno Guimaraes, batió por poco a Zion Suzuki y, tras rozar el poste derecho, marcó en el 95’.

A continuación, GOAL valora a todos los jugadores de Brasil que saltaron al campo, tras lo cual la Seleção se clasificó para los octavos de final, donde se enfrentará a Noruega o a Costa de Marfil.

  • FBL-WC-2026-MATCH76-BRA-JPNAFP

    Portero y defensa

    Alisson Becker (6/10):

    Se le cuestionó por el gol de Sano desde lejos, pero se estiró al máximo ante un disparo preciso y no pudo evitarlo. Como de costumbre, distribuyó bien el balón.

    Danilo (4/10):

    Centró bien para Guimaraes, pero su partido fue deficiente. Regaló el primer gol a Japón con un pase horroroso y luego vio la amarilla por derribar a Daizen Maeda.

    Marquinhos (7/10):

    La velocidad de Japón al contraataque le complicó al capitán del PSG, pero mantuvo la calma, sobre todo con el balón.

    Gabriel Magalhães (7/10):

    El central del Arsenal mostró algún nervio, pero brilló con el balón y sirvió el cabezazo de Casemiro.

    Douglas Santos (7/10):

    No es Roberto Carlos, pero ofreció salida por la izquierda y cabeceó de vuelta al área para Casemiro, cuyo disparo fue despejado sobre la línea.

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    Centro del campo

    Bruno Guimaraes (8/10):

    Siempre dispuesto a atacar y a crear ocasiones para Brasil, el jugador del Newcastle United realizó tres disparos en la primera parte. Por eso no sorprendió verle dar el pase que Martinelli aprovechó para sentenciar el partido.

    Casemiro (7/10):

    Se esperaba su cambio al descanso por una amarilla y por ser superado en el centro del campo, pero la confianza de Ancelotti en el veterano se justificó. Ya le habían despejado un cabezazo en la línea antes de que marcara el empate de cabeza en el segundo palo.

    Lucas Paquetá (6/10):

    Se retiró lesionado en el descanso tras crear dos ocasiones y probar a puerta. Como Casemiro también acabó cojeando, Ancelotti podría perder a dos piezas clave del centro del campo para octavos.

  • Brazil v Japan: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ataque

    Rayan (6/10):

    Trabajó duro y mostró su potencial por la derecha, pero su acción clave fue robar el balón en el área japonesa, lo que permitió el gol de la victoria de Martinelli.

    Matheus Cunha (5/10):

    Se mostró activo en la primera parte, aunque se limitó a disparos desde lejos antes de retroceder tras la entrada de Endrick en el descanso. El delantero del Manchester United fue sustituido en el 66’, cuando ya había perdido influencia.

    Vinicius Junior (7/10):

    Discreto en la primera parte, mientras Brasil intentaba superar el bajo bloque defensivo de Japón, pero se activó tras el empate y tuvo mala suerte cuando Zion Suzuki desvió su disparo al poste tras una gran carrera desde el centro del campo.

  • FBL-WC-2026-MATCH76-BRA-JPNAFP

    Suplentes y entrenador

    Endrick (6/10):

    Salió al campo en sustitución del lesionado Paquetá durante el descanso e impresionó con algunas de sus jugadas de enlace.

    Gabriel Martinelli (7/10):

    Sustituyó a Cunha en la segunda parte y marcó el gol de la victoria casi al final.

    Fabinho (sin puntuación):

    Sustituyó a Casemiro, golpeado en el descuento.

    Danilo Santos (N/A):

    Entró para ganar tiempo al final.

    Carlo Ancelotti (8/10):

    Brasil sufrió al descanso, pero «Don Carlo» mostró su sangre fría. Confió en Casemiro y, además, sacó a Martinelli para darle más peso en el centro. Por eso Brasil lo quiere como seleccionador: es el mejor.

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