A pesar de lo igualado del partido, parecía solo cuestión de tiempo que Messi marcara su 17.º gol en un Mundial, y llegó en el minuto 38: el ‘10’ remató a la red un centro raso de Facundo Medina tras una gran finta de Thiago Almada.

Tras el descanso, Austria presionó sin crear peligro real. Messi sentenció en la última jugada: asistió a Julián Álvarez, recogió el rebote y marcó su décimo gol en los últimos seis partidos de Mundial.

A continuación, GOAL califica a los jugadores argentinos que jugaron en Dallas, donde el equipo de Lionel Scaloni se aseguró el primer lugar del Grupo J y el pase a los dieciseisavos de final con tres puntos de ventaja.