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Alex Greenwood Man City Women HICGetty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

Traducido por

Valoraciones de las jugadoras del Manchester City frente al Brighton: ¡Doblete de liga y copa! Alex Greenwood y Khadija Shaw llevan a las campeonas de la WSL a la gloria en la FA Cup, mientras que Vivianne Miedema vuelve a marcar en su regreso

Player ratings
Manchester City Women
FA Cup
A. Greenwood
K. Shaw
V. Miedema
L. Hemp
Brighton & Hove Albion Women vs Manchester City Women
FEATURES

Khadija Shaw y Alex Greenwood lideraron al Manchester City, nuevo campeón de la Superliga Femenina, que el domingo completó el doblete al vencer 4-0 al Brighton en la final de la FA Cup. El equipo de Andree Jeglertz tardó en arrancar, pero dos goles al final del primer tiempo sentenciaron el partido.

A pesar de su falta de experiencia en finales de la FA Cup, el Brighton empezó mejor. Con la moral alta tras ganar 3-2 al City el mes pasado y aplazar su celebración del título, las Seagulls dominaron la posesión los primeros 30 minutos y crearon peligro con disparos bloqueados de Fran Kirby y Maisie Symonds, además de un intento de Madison Haley que detuvo la portera Ayaka Yamashita, quien reemplazaba a la lesionada Cuando entró en juego, Lauren Hemp empezó a desequilibrar por la izquierda.

Sin embargo, cuando el City se asentó, mostró su categoría. Los disparos lejanos de Grace Clinton y Shaw fueron avisos que el Brighton ignoró, mientras Lauren Hemp ganaba protagonismo por izquierda. El primer gol llegó tras un centro de Greenwood: Shaw se elevó sobre la portera Chiamaka Nnadozie y cabeceó a la red. Poco después llegó el 2-0: falta sobre Shaw al borde del área y Greenwood, con un magistral libre directo, colocó el balón en la escuadra justo antes del descanso.

Tras un inicio dubitativo, el partido se hizo cómodo para el City. Aoba Fujino marcó el 3-0 poco después de entrar, aprovechando una jugada de Shaw por la derecha. Luego llegaron ocasiones: cabezazo fuera de Rebecca Knaak, disparo de Shaw desviado y tiro de Fujino al poste, antes de que Vivianne Miedema se uniera a la fiesta. Miedema, ausente dos meses por cuidar a su madre enferma, regresó con un gol: pase a Kerstin Casparij y posterior remate de cabeza tras el centro.

El Brighton, que comenzó bien pero no marcó, se queda con la duda de qué podría haber sido. Para el City culmina una temporada fantástica: seis años después vuelve a ganar la FA Cup y diez después logra su segundo título de la WSL.

GOAL puntúa a las jugadoras del Man City en Wembley...

  • Alex Greenwood Kerolin Man City Women 2025-26Getty Images

    Portero y defensa

    Ayaka Yamashita (7/10):

    Poco trabajo, pese al buen inicio del Brighton. Convincente en sus intervenciones y valiente al detener una ocasión de Haley.

    Kerstin Casparij (7/10):

    Cubrió bien su banda y dio una asistencia magnífica a Miedema para el cuarto gol del City.

    Jade Rose (7/10):

    Realizó un gran bloqueo a Symonds en los primeros minutos y, en general, controló el ataque del Brighton, evitando ocasiones claras.

    Rebecca Knaak (7/10):

    Se mostró segura con el balón, trabajó bien con Rose para impedir que el Brighton creara peligro y pudo haber marcado ella misma, con un buen remate de cabeza que se fue fuera.

    Alex Greenwood (8/10):

    Actuación sobresaliente. Aunque jugó fuera de su posición de lateral izquierda y el Brighton le había complicado la vida el mes pasado, respondió con autoridad. Fue un activo en ataque con sus centros al área y marcó un gol precioso.

    • Anuncios
  • Grace Clinton Charlize Rule Man City Brighton Women 2025-26Getty Images

    Centro del campo

    Yui Hasegawa (6/10):

    No impuso su autoridad con la misma contundencia de siempre, pues el Brighton comenzó muy bien, aunque mejoró con el paso del partido.

    Laura Blindkilde Brown (7/10):

    Mucha energía, buen pase y ganó la mayoría de sus duelos.

    Grace Clinton (7/10):

    Trabajó sin balón y se colocó bien para definir, aunque falló en la puntuación. Una de sus mejores actuaciones en una temporada complicada.

  • Khadija Shaw Man City Women 2025-26Getty Images

    Ataque

    Kerolin (5/10):

    Le costó entrar en el partido y solo completó 12 pases antes de ser sustituida poco después de la hora de juego.

    Khadija Shaw (8/10):

    Otra de las más destacadas, cerrando una temporada maravillosa. Saltó bien para romper el empate, provocó la falta que acabó en el segundo gol del City y luego asistió en el tercero. Imposible de controlar una vez que el City se asentó.

    Lauren Hemp (8/10):

    Cuando se involucró, el City mejoró. Generó peligro cada vez que encaró a las defensas y se entendió a la perfección con Greenwood y Shaw.

  • Andree Jeglertz Alex Greenwood Man City 2025-26Getty Images

    Suplentes y entrenador

    Vivianne Miedema (7/10):

    Tras dos meses ausente por cuidar a su madre, mostró su clase: asistente en el 3-0 y autora del 4-0.

    Aoba Fujino (7/10):

    Paciente y certera al marcar; podría haber anotado otro de no ser por una buena parada de Nnadozie.

    Sydney Lohmann (N/A):

    Sustituyó a Blindkilde Brown con algo más de 10 minutos por jugar.

    Mary Fowler (N/A):

    Otra suplente en los últimos compases del partido.

    Laura Coombs (N/A):

    Hizo su última aparición en su carrera en los últimos minutos.

    Andree Jeglertz (7/10):

    Su equipo empezó sin convencer, pero todo cambió cuando los jugadores clave marcaron la diferencia. Sus decisiones en la convocatoria fueron acertadas y el equipo acabó ganando con comodidad.