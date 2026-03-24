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Alessia Russo Chloe Kelly Arsenal Women splitGetty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

Traducido por

Valoraciones de las jugadoras del Arsenal frente al Chelsea: Alessia Russo y Chloe Kelly cumplen con creces, y la defensa del título de la Liga de Campeones de las Gunners parece que va a continuar... a costa de sus rivales londinenses

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Arsenal Women
Liga de Campeones
A. Russo
C. Kelly
Arsenal Women vs Chelsea FC Women
FEATURES

La trayectoria del Arsenal hacia el título de la Liga de Campeonas Femenina del año pasado se caracterizó por remontadas asombrosas, pero no parece que las Gunners vayan a necesitar una para continuar defendiendo el título más allá de los cuartos de final, tras vencer al Chelsea por 3-1 en el partido de ida de su eliminatoria de cuartos de final entre equipos ingleses el martes por la noche. Los goles de Stina Blackstenius y Chloe Kelly permitieron a las actuales campeonas de Europa llevarse una ventaja de cara al partido de la próxima semana en Stamford Bridge, en el que solo tendrán que evitar la derrota para alcanzar las semifinales.

En esta misma fase del año pasado, el Arsenal perdía por 2-0 ante el Real Madrid, lo que le obligó a ganar por 3-0 al equipo español en el Emirates, la misma semana en que el Chelsea remontó ese mismo marcador en su propio campo para imponerse al Manchester City. Las Gunners saben muy bien, por tanto, que esta victoria por 3-1 no supone el final de esta eliminatoria. Dicho esto, es una ventaja fantástica, sobre todo teniendo en cuenta que solo han ganado una vez en el campo del Chelsea en sus últimas diez visitas.

La ventaja la abrió Blackstenius, que remató de cabeza un magnífico lanzamiento de falta de Katie McCabe a mitad de la primera parte. El empate podría haberse roto antes, ya fuera por un disparo de Lauren James al poste para el Chelsea al principio del partido en el otro extremo del campo, o por una ocasión de Blackstenius unos minutos antes que Hannah Hampton atajó bien, pero la sueca fue certera al aprovechar su segunda oportunidad y dar ventaja a las locales. Kelly duplicó la ventaja diez minutos más tarde. Con mucho tiempo y espacio en el borde del área para preparar el disparo, su potente remate se coló por debajo de Hampton, quien habría esperado hacer algo mejor dada su calidad de talla mundial. 

Cuando James envió un golazo con efecto a la escuadra a mitad de la segunda parte, parecía que el Chelsea podría llegar al partido de vuelta en casa con una desventaja mucho menor. Pero Russo respondió a la magia de su compañera de la selección inglesa con otra de las suyas, marcando de volea el tercer gol del Arsenal tras un pase en profundidad de Blackstenius que dejó descolocada a la defensa del Chelsea. Esta eliminatoria aún no ha terminado, pero está firmemente en manos de las Gunners, que parecen dispuestas a continuar con la defensa de su título de la Liga de Campeones, a costa de sus rivales londinenses, que siguen buscando su primer triunfo en la UWCL.

GOAL puntúa a las jugadoras del Arsenal desde el Emirates Stadium...

  • Anneke Borbe Arsenal Women 2025-26Getty Images

    Portero y defensa

    Anneke Borbe (6/10):

    Podría haberlo hecho mejor con el disparo de James, aunque la pilló por sorpresa. Por lo demás, no cometió muchos errores.

    Emily Fox (7/10):

    Dominó en los duelos y mantuvo a Thompson impresionantemente callada en la segunda parte, cuando su compañera estadounidense cambió de banda.

    Lotte Wubben-Moy (8/10):

    Sólida como una roca. Rara vez fue superada por tierra o por aire, además de estar genial en la posesión.

    Laia Codina (5/10):

    Una primera parte irregular, antes de ser sustituida en el descanso. Ganó bastantes duelos y realizó algunas intervenciones importantes, pero también recibió una tarjeta amarilla por una entrada innecesaria y tuvo suerte de salir bien parada cuando al Chelsea le anularon un gol por una falta sobre ella.

    Katie McCabe (7/10):

    Tuvo dificultades con Thompson en la primera parte antes de pasar a jugar de central en la segunda, un cambio al que se adaptó de forma impresionante.

    • Anuncios
  • Alessia Russo Arsenal Women 2025-26Getty Images

    Centro del campo

    Kim Little (7/10):

    Sólida con el balón y trabajó muy duro sin él. Una actuación impecable.

    Mariona Caldentey (7/10):

    Otra gran actuación en el centro del campo. Un poco menos precisa en la posesión, pero solo porque se mostró más atrevida con el balón. Llevó bien el balón.

    Alessia Russo (8/10):

    Trabajó duro toda la noche, se creó una buena oportunidad al comienzo de la segunda parte y luego aprovechó su gran ocasión un poco más tarde de forma brillante.

  • Chloe Kelly Arsenal Women 2025-26Getty Images

    Ataque

    Beth Mead (5/10):

    Le costó destacar en ataque, aunque no fue por falta de esfuerzo. Sustituida antes de la hora de juego.

    Stina Blackstenius (8/10):

    Otra vez, una actuación excelente en un partido importante. Marcó un fantástico gol de cabeza para romper el empate y dio un buen pase a Russo para el tercer gol del Arsenal.

    Chloe Kelly (7/10):

    Discreta, salvo por su gol, que tuvo un toque de suerte, pero fue un buen remate y una contribución decisiva.

  • Renee Slegers Arsenal 2025-26Getty Images

    Suplentes y entrenador

    Taylor Hinds (7/10):

    Salió al campo en el descanso, y su entrada coincidió con el momento en que el Arsenal empezó a controlar mejor las amenazas del Chelsea por las bandas, lo cual no fue una coincidencia.

    Olivia Smith (5/10):

    Cubrió mucho terreno, pero apenas tocó el balón a pesar de salir al campo cuando aún quedaban más de treinta minutos por jugar.

    Smilla Holmberg (N/A):

    Sustituyó a Mead en los últimos compases del partido.

    Frida Maanum (N/A):

    Otra jugadora que solo estuvo en el campo durante los últimos minutos.

    Victoria Pelova (N/A):

    Salió al campo en el tiempo de descuento.

    Renee Slegers (8/10):

    Se decantó por la pareja Blackstenius-Russo y funcionó de maravilla. Su cambio en el descanso sorprendió, pero también salió a la perfección. 

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