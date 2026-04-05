El Brighton mereció adelantarse en el marcador mucho antes de lo que finalmente lo hizo. A los dos minutos de partido, Daphne van Domselaar tuvo que realizar una gran parada para evitar el gol de Jelena Cankovic, y las Seagulls estuvieron a punto de marcar dos veces en el córner resultante, pero Laia Codina logró despejar el balón en dos ocasiones sobre la línea de gol. Cuando el Arsenal empezó a hacerse con el control del partido tras eso, parecía que las visitantes podrían haber perdido su oportunidad, pero las Gunners tampoco pudieron aprovechar la suya. Mariona Caldentey puso a prueba a Chiamaka Nnadozie y Smilla Holmberg sacó lo mejor de ella poco después, mientras que Stina Blackstenius también disparó fuera desde un ángulo ciertamente cerrado.

Blackstenius creyó haber mantenido ese impulso para el Arsenal tras el descanso y haber roto el empate, pero le pitaron una falta leve sobre Moeka Minami. Dos minutos más tarde, el Brighton aprovechó esa decisión: la mala defensa de las Gunners y el incisivo juego ofensivo de las Seagulls dieron como resultado un potente disparo de Haley que se coló por la escuadra de Van Domselaar. Además, mantuvieron la presión, con Carla Camacho a punto de marcar en dos ocasiones antes y después de que Caitlin Hayes duplicara la ventaja con un magnífico cabezazo.

Renee Slegers recurrió a su banquillo, dando entrada a Alessia Russo, Olivia Smith, Katie McCabe y otras jugadoras en un intento por salvar un partido para el que había optado por rotar, pero ya era demasiado tarde. Ningún equipo ha ganado la FA Cup femenina más veces que el Arsenal, pero han pasado 10 años desde su último triunfo en esta competición, una sequía que continuará tras esta inesperada y frustrante derrota.

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