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Frida Maanum Arsenal HICGetty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

Traducido por

Valoraciones de las jugadoras del Arsenal frente al Brighton: ¡La lucha por el título de la WSL ha terminado! La semana de las Gunners empeora, pues el gol de Frida Maanum no bastó para ganar ni para evitar que el Manchester City conquistara el trofeo

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Brighton & Hove Albion Women vs Arsenal Women
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El empate 1-1 del Arsenal en Brighton el miércoles le dio el título de la Superliga Femenina al Manchester City, que no lo conseguía desde hace diez años. Tras varios duros compromisos de la Liga de Campeones, Renee Slegers rotó a varias jugadoras para el viaje al sur, pero eso no justificó la pérdida de puntos, ya que el propio equipo de las Seagulls, con una alineación muy renovada, se creció y volvió a desempeñar un papel sorprendentemente destacado en la lucha por el título de la WSL.

Hace menos de dos semanas, el Brighton le abrió una pequeña puerta al Arsenal al vencer 3-2 al Manchester City, resultado que dejó al líder sin margen de error. Este fin de semana, el Liverpool complicó al City, pero un gol de Rebecca Knaak en el descuento obligó a los Gunners a ganar sus tres partidos pendientes para optar al título.

Sin embargo, el Brighton, que ya había abierto la puerta al Arsenal, la cerró de nuevo. Las Seagulls, que ya habían empatado ante el Manchester United, salieron con fuerza y podrían haber abierto el marcador a los dos minutos, pero Olaug Tvedten disparó directo a Daphne van Domselaar desde corta distancia. Las Gunners ignoraron la advertencia y apenas crearon peligro en una primera parte apagada.

Sin embargo, el Brighton abrió el marcador justo antes del descanso: Fuka Tsunoda, la mejor del partido hasta entonces, aprovechó una defensa floja y su disparo, desviado, superó a la desafortunada Van Domselaar. Era apenas su segundo partido como titular en la WSL, pero, como varias compañeras a las que el técnico Dario Vidosic dio una oportunidad —rotando el equipo de cara a la semifinal de la FA Cup contra el Liverpool—, supo aprovechar su ocasión.

En el descanso, la entrenadora del Arsenal, Renee Slegers, buscó revulsivos desde el banquillo. La entrada de Mariona Caldentey, subcampeona del Balón de Oro 2025, mejoró a las ‘Gunners’ y puso a prueba a la portera del Brighton, Chiamaka Nnadozie. Caitlin Foord lo intentó varias veces, pero no pudo superar a la guardameta nigeriana. Alessia Russo también falló un buen remate tras una jugada por la derecha de Smilla Holmberg.

Frida Maanum dio un respiro al Arsenal poco después de la hora de juego, combinándose con Russo para plantarse sola ante la portería y empatar. Pero solo una victoria mantendría viva la lucha por el título y, a pesar de los cambios —con la entrada de Stina Blackstenius, Katie McCabe, Beth Mead y Chloe Kelly—, las Gunners no encontraron el segundo gol.

El pitido final provocó decepción en las rojiblancas, que días antes habían dicho adiós a la defensa del título europeo en Lyon, mientras la grada azul de Mánchester celebraba la coronación del Man City como nuevo campeón de Inglaterra.

GOAL puntúa a las jugadoras del Arsenal desde el Broadfield Stadium...

  • Lotte Wubben-Moy Arsenal Women 2025-26Getty Images

    Portero y defensa

    Daphne van Domselaar (6/10):

    No es culpable del gol, pese a rozarlo con la mano, por el desvío. Atrapó todo lo demás.

    Smilla Holmberg (7/10):

    Aprovechó su titularidad con juego directo y centros que generaron ocasiones.

    Lotte Wubben-Moy (6/10):

    Buena con el balón y, en general, supo gestionar bien la amenaza ofensiva del Brighton.

    Laia Codina (5/10):

    Su flojo despeje de cabeza precedió al gol del Brighton y, a veces, se mostró descuidada con el balón. Se salvó del fuera de juego cuando Seike la superó en la segunda parte.

    Taylor Hinds (6/10):

    Ganó varios duelos y apoyó el ataque, aunque sin ser incisiva.

    • Anuncios
  • Brighton & Hove Albion v Arsenal - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Centro del campo

    Kim Little (5/10):

    Le costó imponer el ritmo que el Arsenal necesitaba en la primera parte, aunque la situación mejoró tras la entrada de Caldentey en el descanso.

    Victoria Pelova (4/10):

    Mostró destellos en la posesión, pero fue demasiado pasiva en la jugada del primer gol del Brighton antes de ser sustituida al descanso.

    Frida Maanum (6/10):

    Destacó durante todo el partido con una gran carrera y el remate que significó el empate.

  • Caitlin Foord Arsenal 2025-26Getty Images

    Ataque

    Olivia Smith (5/10):

    Le costó entrar en juego: tocó el balón solo 17 veces antes de ser sustituida poco después de la hora de juego.

    Alessia Russo (6/10):

    Realizó una jugada magnífica para crear el empate. Dejó escapar una buena oportunidad, pero por lo demás aprovechó las ocasiones a medias y hizo lo mejor que pudo con ellas.

    Caitlin Foord (6/10):

    No todo le salió bien, pero tocó mucho balón, generó un par de ocasiones y obligó a Nnadozie a realizar una buena parada.

  • Brighton & Hove Albion v Arsenal - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Mariona Caldentey (7/10):

    Su entrada mejoró el juego del Arsenal.

    Stina Blackstenius (5/10):

    Le costó destacar al recibir pocos o ningún pase.

    Beth Mead (5/10):

    Otra suplente que no logró entrar en el partido.

    Katie McCabe (6/10):

    Se adaptó bien al partido y realizó algunos buenos pases, aunque sin crear nada realmente destacable.

    Chloe Kelly (N/A):

    Salió en los últimos minutos.

    Renee Slegers (6/10):

    Era lógico rotar tras un calendario exigente y con pocas opciones de título, más aún ante un Brighton también mermado. Sus cambios reaccionaron rápido y tuvieron impacto, pero no bastaron para darle la vuelta al partido.

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