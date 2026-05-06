Valoraciones de las jugadoras del Arsenal frente al Brighton: ¡La lucha por el título de la WSL ha terminado! La semana de las Gunners empeora, pues el gol de Frida Maanum no bastó para ganar ni para evitar que el Manchester City conquistara el trofeo

Hace menos de dos semanas, el Brighton le abrió una pequeña puerta al Arsenal al vencer 3-2 al Manchester City, resultado que dejó al líder sin margen de error. Este fin de semana, el Liverpool complicó al City, pero un gol de Rebecca Knaak en el descuento obligó a los Gunners a ganar sus tres partidos pendientes para optar al título.

Sin embargo, el Brighton, que ya había abierto la puerta al Arsenal, la cerró de nuevo. Las Seagulls, que ya habían empatado ante el Manchester United, salieron con fuerza y podrían haber abierto el marcador a los dos minutos, pero Olaug Tvedten disparó directo a Daphne van Domselaar desde corta distancia. Las Gunners ignoraron la advertencia y apenas crearon peligro en una primera parte apagada.

Sin embargo, el Brighton abrió el marcador justo antes del descanso: Fuka Tsunoda, la mejor del partido hasta entonces, aprovechó una defensa floja y su disparo, desviado, superó a la desafortunada Van Domselaar. Era apenas su segundo partido como titular en la WSL, pero, como varias compañeras a las que el técnico Dario Vidosic dio una oportunidad —rotando el equipo de cara a la semifinal de la FA Cup contra el Liverpool—, supo aprovechar su ocasión.

En el descanso, la entrenadora del Arsenal, Renee Slegers, buscó revulsivos desde el banquillo. La entrada de Mariona Caldentey, subcampeona del Balón de Oro 2025, mejoró a las ‘Gunners’ y puso a prueba a la portera del Brighton, Chiamaka Nnadozie. Caitlin Foord lo intentó varias veces, pero no pudo superar a la guardameta nigeriana. Alessia Russo también falló un buen remate tras una jugada por la derecha de Smilla Holmberg.

Frida Maanum dio un respiro al Arsenal poco después de la hora de juego, combinándose con Russo para plantarse sola ante la portería y empatar. Pero solo una victoria mantendría viva la lucha por el título y, a pesar de los cambios —con la entrada de Stina Blackstenius, Katie McCabe, Beth Mead y Chloe Kelly—, las Gunners no encontraron el segundo gol.

El pitido final provocó decepción en las rojiblancas, que días antes habían dicho adiós a la defensa del título europeo en Lyon, mientras la grada azul de Mánchester celebraba la coronación del Man City como nuevo campeón de Inglaterra.

GOAL puntúa a las jugadoras del Arsenal desde el Broadfield Stadium...