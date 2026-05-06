Hace menos de dos semanas, el Brighton le abrió una pequeña puerta al Arsenal al vencer al Manchester City 3-2, resultado que dejó al líder sin margen de error. Este fin de semana, el City pareció tropezar de nuevo ante un Liverpool que se lo puso difícil, pero un gol de Rebecca Knaak en el descuento obligó a los Gunners a ganar sus tres partidos pendientes para optar al título.

Sin embargo, el Brighton, que ya había abierto la puerta al Arsenal, la cerró de nuevo el miércoles. Las Seagulls, que ya habían empatado ante el Manchester United, salieron con fuerza y podrían haber abierto el marcador a los dos minutos, pero Olaug Tvedten disparó directo a Daphne van Domselaar desde corta distancia. Las Gunners ignoraron la advertencia y apenas crearon peligro en una primera parte apagada.

Sin embargo, justo antes del descanso, Fuka Tsunoda, la mejor del partido hasta entonces, aprovechó una floja defensa y batió a Van Domselaar con un disparo desviado. Era apenas su segundo partido como titular en la WSL, pero, como varias compañeras a las que el técnico Dario Vidosic dio minutos para rotar de cara a la semifinal de la FA Cup ante el Liverpool, supo aprovechar su ocasión.

En el descanso, la entrenadora del Arsenal, Renee Slegers, buscó revulsivos desde el banquillo. La entrada de Mariona Caldentey, subcampeona del Balón de Oro 2025, mejoró al equipo y puso a prueba a la portera del Brighton, Chiamaka Nnadozie. Caitlin Foord lo intentó varias veces sin éxito, y Alessia Russo falló un mano a mano tras una asistencia de Smilla Holmberg.

Frida Maanum dio un respiro al Arsenal poco después de la hora de juego, combinándose con Russo para plantarse sola ante la portería y empatar. Pero solo una victoria mantendría viva la lucha por el título y, a pesar de los cambios —con la entrada de Stina Blackstenius, Katie McCabe, Beth Mead y Chloe Kelly—, las Gunners no encontraron el segundo gol.

El pitido final provocó decepción en las rojiblancas, que días antes habían perdido la final europea en Lyon, mientras la grada ciudadana celebraba el título liguero tras la racha de 13 partidos sin perder del Arsenal.

GOAL puntúa a las jugadoras del Arsenal desde el Broadfield Stadium...