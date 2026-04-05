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Arsenal Brighton Women FA Cup compositeGetty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

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Valoraciones de las jugadoras del Arsenal frente al Brighton: ¡La sequía en la FA Cup continúa! Las Gunners, con un equipo renovado por Renee Slegers, pagan el precio con una sorprendente derrota en cuartos de final

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Arsenal Women
FA Cup
Arsenal Women vs Brighton & Hove Albion Women
C. Kelly
R. Slegers
L. Codina
FEATURES

El Arsenal quedó eliminado de la FA Cup femenina el domingo, tras sufrir una sorprendente derrota por 2-0 en casa ante el Brighton. Las Gunners llegaban al partido en plena forma, tras haber ganado 11 de sus últimos 12 encuentros; esa derrota se produjo en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones, disputado a mitad de semana en el campo del Chelsea, lo que no les impidió pasar a semifinales. Pero las Seagulls no mostraron ningún temor, salieron con fuerza ante las actuales campeonas de Europa y aprovecharon sus ocasiones tras el descanso, con goles de Madison Haley y Caitlin Hayes que las clasificaron para las semifinales de la FA Cup.

El Brighton mereció adelantarse en el marcador mucho antes de lo que finalmente lo hizo. A los dos minutos de partido, Daphne van Domselaar tuvo que realizar una gran parada para evitar el gol de Jelena Cankovic, y las Seagulls estuvieron a punto de marcar dos veces en el córner resultante, pero Laia Codina logró despejar el balón en dos ocasiones sobre la línea de gol. Cuando el Arsenal empezó a hacerse con el control del partido tras eso, parecía que las visitantes podrían haber perdido su oportunidad, pero las Gunners tampoco pudieron aprovechar la suya. Mariona Caldentey puso a prueba a Chiamaka Nnadozie y Smilla Holmberg sacó lo mejor de ella poco después, mientras que Stina Blackstenius también disparó fuera desde un ángulo ciertamente cerrado.

Blackstenius creyó haber mantenido ese impulso para el Arsenal tras el descanso y haber roto el empate, pero le pitaron una falta leve sobre Moeka Minami. Dos minutos más tarde, el Brighton aprovechó esa decisión: la mala defensa de las Gunners y el incisivo juego ofensivo de las Seagulls dieron como resultado un potente disparo de Haley que se coló por la escuadra de Van Domselaar. Además, mantuvieron la presión, con Carla Camacho a punto de marcar en dos ocasiones antes y después de que Caitlin Hayes duplicara la ventaja con un magnífico cabezazo.

Renee Slegers recurrió a su banquillo, dando entrada a Alessia Russo, Olivia Smith, Katie McCabe y otras jugadoras en un intento por salvar un partido para el que había optado por rotar, pero ya era demasiado tarde. Ningún equipo ha ganado la FA Cup femenina más veces que el Arsenal, pero han pasado 10 años desde su último triunfo en esta competición, una sequía que continuará tras esta inesperada y frustrante derrota.

GOAL puntúa a las jugadoras del Arsenal en Meadow Park...

  • Daphne van DomselaarGetty Images

    Portero y defensa

    Daphne van Domselaar (6/10):

    Realizó algunas buenas paradas, aunque no salió muy bien parada en el segundo gol.

    Smilla Holmberg (6/10):

    Una de las mejores jugadoras del Arsenal en un día difícil. Tuvo una buena ocasión al principio, pero se la impidió una gran parada.

    Lotte Wubben-Moy (5/10):

    Llegaba a este partido en gran forma, pero no fue su mejor día.

    Laia Codina (4/10):

    Realizó un par de grandes bloqueos al principio, pero por lo demás tuvo dificultades. Falló en el segundo gol y podría haber hecho más para desbaratar la jugada de Haley en el primero.

    Taylor Hinds (5/10):

    Dejó un hueco por detrás en el primer gol al lanzarse hacia el interior del campo y no lograr el impacto que pretendía.

    • Anuncios
  • Kim LittleGOAL

    Centro del campo

    Mariona Caldentey (6/10):

    Intentó crear ocasiones y fue una de las mejores jugadoras del Arsenal, pero las cosas no salieron del todo bien.

    Kim Little (6/10):

    Al igual que Caldentey, tuvo muchas oportunidades con el balón para intentar cambiar la suerte del Arsenal, pero no lo consiguió.

    Frida Maanum (4/10):

    Le costó mucho dejar huella antes de ser sustituida antes de la hora de juego.

  • Beth MeadGOAL

    Ataque

    Beth Mead (6/10):

    La mejor jugadora del Arsenal antes de tener que abandonar el terreno de juego por una lesión antes de la hora de juego.

    Stina Blackstenius (5/10):

    Tuvo mala suerte al anularle un gol por una falta leve. Sin embargo, tenía que haber estado más en juego, ya que esas decisiones en su contra frustraron varios ataques del Arsenal.

    Chloe Kelly (4/10):

    Realizó un par de centros excelentes en la primera parte, pero por lo demás estuvo muy discreta.

  • Suplentes y entrenador

    Alessia Russo (4/10):

    Tuvo media hora para marcar la diferencia, pero no lo consiguió. Le costó mucho entrar en el juego.

    Caitlin Foord (4/10):

    Suele aportar franqueza y positividad al ataque, pero aquí no lo consiguió.

    Olivia Smith (4/10):

    Al igual que las otras suplentes que entraron alrededor de la hora de juego, no logró el impacto deseado. Demasiado imprecisa en la posesión.

    Katie McCabe (N/A):

    Entró cuando solo quedaban 15 minutos.

    Emily Fox (N/A):

    Una sustitución tardía.

    Renee Slegers (4/10):

    Aprovechó este partido para hacer rotaciones y le salió el tiro por la culata. Las suplentes tampoco lograron aportar el empuje que el equipo necesitaba.

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