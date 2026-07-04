Valoraciones de Francia vs. Paraguay: Kylian Mbappé marca de penalti y empata a Lionel Messi, pero la ofensiva de los Bleus no convence en la sufrida victoria de octavos

Francia apenas creó peligro en la primera parte y no abrió el marcador hasta el 70’, cuando Diego Gómez derribó a Doué en el área. Mbappé, sin haber recibido pases de calidad hasta entonces, transformó el penalti y batió la resistencia de Paraguay.

El equipo de Gustavo Alfaro, bien organizado, intentó reaccionar en los últimos 20 minutos, pero nunca pareció poder empatar. A continuación, GOAL puntúa a los jugadores franceses, ya clasificados para los cuartos de final contra Marruecos, pese a su primera decepción del verano.