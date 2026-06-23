Goal.com
En directo

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
France ratings vs Iraq GFXGOAL
Mark Doyle

Traducido por

Valoraciones de Francia ante Irak: ¡Kylian Mbappé desafía a Lionel Messi! La estrella del Real Madrid marca otro doblete en la lucha por la Bota de Oro, y Ousmane Dembélé anota por fin, asistido por Michael Olise

Player ratings
World Cup
Francia
K. Mbappe
FEATURES
Francia vs Irak
Irak
D. Deschamps
O. Dembele
M. Olise

Kylian Mbappé firmó su segundo doblete consecutivo y Francia venció 3-0 a Irak el lunes, logrando su segunda victoria en el Mundial 2026. Tras ver cómo Lionel Messi marcaba dos goles contra Austria, Mbappé hizo lo propio en el Grupo I, en Filadelfia, en un partido retrasado por una tormenta. Así, el francés se mantiene a un gol de su excompañero del París Saint-Germain en la carrera por la Bota de Oro y a dos de los 18 que el argentino ha marcado en todos los torneos.

Mbappé abrió el marcador con un magnífico disparo desde el borde del área, pero Francia mostró una imagen decepcionante en la primera parte y arrancó la segunda con lentitud, quizá por la suspensión del partido durante dos horas. Sin embargo, los Bleus recibieron un regalo en el minuto 54: Irak falló un saque de puerta corto y Dembélé asistió a Mbappé para el segundo tanto.

Los delanteros franceses resucitaron y Olise asistió a Dembélé en el 66’, primer gol en un Mundial del Balón de Oro. Mbappé rozó el hat-trick, pero se marchó ovacionado en los últimos minutos.

A continuación, GOAL clasifica a todos los jugadores de Francia que saltaron al campo, tras asegurar el equipo de Didier Deschamps su pase a los dieciseisavos de final antes del decisivo duelo de grupo contra Noruega y Erling Haaland el viernes.

  • FBL-WC-2026-MATCH42-FRA-IRQAFP

    Portero y defensa

    Mike Maignan (6/10):

    El portero del AC Milan no tuvo nada que hacer.

    Jules Koundé (6/10):

    Cometió un par de errores defensivos, pero participó sobre todo en el juego ofensivo.

    Dayot Upamecano (6/10):

    Tuvo una noche tranquila y se mostró cómodo en todo momento.

    William Saliba (5/10):

    Apenas sudó hasta que perdió de vista a Ali Al-Hamadi en el área; tuvo suerte de que el ‘9’ no le diera fuerza al remate.

    Lucas Digne (6/10):

    Apoyó a Barcola por la izquierda y cubrió a Al-Hamadi tras su desmarque.

    • Anuncios
  • FBL-WC-2026-MATCH42-FRA-IRQAFP

    Centro del campo

    Manu Kone (6/10):

    Sustituyó a Aurélien Tchouameni y mostró fuerza y gran capacidad de anticipación, frenando con soltura los ataques iraquíes.

    Adrien Rabiot (6/10):

    El jugador del AC Milan realizó pases casi impecables y también estuvo a punto de marcar de cabeza poco después de la hora de juego.

  • France v Iraq: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ataque

    Michael Olise (8/10):

    Tuvo algo de suerte con la asistencia, un sencillo pase a Mbappé en la esquina del área iraquí, pero su magnífico pase en profundidad a Dembélé fue pura calidad. También mereció mejor fortuna cuando su elegante remate por encima del portero golpeó el travesaño.

    Ousmane Dembélé (8/10):

    Aprovechó un pase erróneo en el área para dejar a Mbappé solo ante la portería y, más tarde, marcó su primer gol en un gran torneo con un remate certero.

    Bradley Barcola (6/10):

    Mostró velocidad y habilidad técnica, pero el extremo del París Saint-Germain no concretó sus acciones.

    Kylian Mbappé (8/10):

    Rompió el empate con un potente disparo desde lejos antes de marcar el segundo gol gracias a la generosidad de Dembélé.

  • Suplentes y entrenador

    Rayan Cherki (6/10):

    Salió al campo a mitad de la segunda parte en sustitución de Olise.

    Desire Doué (6/10):

    Sustituyó a su compañero del PSG, Dembélé, en la banda derecha.

    Malo Gusto (sin nota):

    Reemplazó a Koundé como lateral derecho a menos de 10 minutos del final.

    Maghnes Akliouche (N/A):

    Entró en la recta final junto a Gusto, reemplazando a Barcola.

    Marcus Thuram (N/A):

    Salió por Mbappé en los últimos segundos.

    Didier Deschamps (7/10):

    Tras un inicio arrollador, Francia parecía algo predecible antes de que le regalaran el segundo gol. Deschamps estará encantado de que Dembélé haya marcado, gracias a otra asistencia de Olise. El centro del campo aún no funciona del todo, pero Francia tiene la delantera más formidable del torneo.

World Cup
Noruega crest
Noruega
NOR
Francia crest
Francia
FRA
World Cup
Senegal crest
Senegal
SEN
Irak crest
Irak
IRQ