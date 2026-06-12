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Cyle Larin Canada Bosnia World Cup ratings GFXGOAL
Mark Doyle

Traducido por

Valoraciones de Canadá ante Bosnia-Herzegovina: ¡Cyle Larin al rescate! El super-sub dio a los canadienses su primer punto en un Mundial tras la floja actuación de Jonathan David

Player ratings
World Cup
Canadá
FEATURES
Canadá vs Bosnia and Herzegovina
Bosnia and Herzegovina
J. Marsch
J. David
C. Larin

Cyle Larin ingresó desde el banquillo, salvó a Jonathan David y dio a Canadá el 1-1 ante Bosnia y Herzegovina en su debut en la clasificación para el Mundial 2026, el viernes. El equipo canadiense dominó gran parte del encuentro, pero parecía encaminado a su séptima derrota consecutiva en una fase final tras el cabezazo de Lovo Jukic, asistido por Sead Kolasinac, en la primera parte.

Encajar el primer gol dolió al local, pues su máximo goleador, Jonathan David, había fallado una ocasión clara segundos antes, disparando directo a las manos del portero bosnio Nikola Vasilj. El tiro fue tan flojo que el técnico canadiense, Jesse Marsch, estalló de rabia en la banda.

Sin embargo, Marsch recuperó rápido la calma y su cambio fue decisivo: Larin, que jugó cedido en el Southampton la temporada pasada, entró a falta de 15 minutos y marcó de primeras desde el área tras pase de Promise David, también suplente.

Pudo dar la victoria, pero se topó con una gran defensa bosnia en el último suspiro. A continuación, GOAL valora a todos los jugadores canadienses que saltaron al campo en Toronto.

  • Canada v Bosnia and Herzegovina: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Portero y defensa

    Maxime Crepeau (7/10):

    No controló del todo su área en el gol de Bosnia, pero realizó una gran parada ante Ermedin Demirovic en la segunda parte, un momento decisivo.

    Alistair Johnston (6/10):

    Defendió bien pese a la temprana amarilla.

    Luc de Fougerolles (6/10):

    A veces impreciso en la posesión, pero el central de 20 años cumplió con intervenciones clave y se sacrificó al recibir amarilla por una falta táctica que cortó un contraataque rival.

    Derek Cornelius (6/10):

    Al igual que su compañero en el centro de la defensa, el jugador del Marsella cometió algunos errores en la posesión, pero ayudó a limitar a Bosnia a pocas ocasiones de contraataque.

    Richie Laryea (7/10):

    El lateral izquierdo mostró mucha actividad. Aunque se le vio fuera de posición en un par de ocasiones, siempre fue una amenaza en ataque y tuvo mala suerte al no marcar con un disparo que Kolasinac desvió hacia el larguero.

    • Anuncios
  • FBL-WC-2026-MATCH03-CAN-BIHAFP

    Centro del campo

    Tajon Buchanan (6/10):

    Buchanan causó problemas con su velocidad, por lo que fue sorprendente ver cómo su partido llegaba a un final prematuro.

    Ismael Kone (7/10):

    Realizó un gran esfuerzo en el centro del campo y su internada propició el empate de Canadá.

    Stephen Eustaquio (6/10):

    El capitán intentó impulsar a su equipo y casi marca en dos ocasiones, además de dar el preciso pase en profundidad que generó la ocasión de Laryea.

    Liam Millar (5/10):

    Poco influente, fue reemplazado poco después del descanso.

  • Canada v Bosnia and Herzegovina: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ataque

    Jonathan David (3/10):

    El talismán de Canadá fue sustituido tras poco más de una hora de juego y no tuvo mucho de qué quejarse tras desperdiciar una magnífica ocasión en la primera parte para romper el empate.

    Tani Oluwaseyi (6/10):

    El ariete del Villarreal representó mayor peligro que su compañero y tuvo mala suerte: Nikola Katic sacó bajo palos un cabezazo que ya se colaba.

  • Canada v Bosnia and Herzegovina: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Jacob Shaffelburg (6/10):

    Salió al campo en sustitución del ineficaz Millar poco después de la hora de juego y lanzó un gran centro que Oluwaseyi estuvo a punto de rematar.

    Ahli Ahmed (6/10):

    Sustituyó a Buchanan en el 61’ y mostró peligro desde el primer momento.

    Promesa David (7/10):

    Sustituyó a Jonathan y, muy activo, asistió a Larin con un pase de primera para el empate de Canadá.

    Cyle Larin (8/10):

    Salió del banquillo con ganas de demostrar y dio a Canadá un merecido empate gracias a un fantástico primer toque.

    Jonathan Osorio (N/A):

    Solo saltó al campo en el descuento.

    Jesse Marsch (7/10):

    Canadá no brilló en la primera parte, pero hay que reconocer que el estadounidense realizó cambios valientes en la segunda que cambiaron el partido. Ahora debe decidir quién juega ante Catar: Larin, tras su doblete, merece la titularidad por delante de Jonathan David.

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