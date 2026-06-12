Encajar el primer gol dolió al local, pues su máximo goleador, Jonathan David, había fallado una ocasión clara segundos antes, disparando directo a las manos del portero bosnio Nikola Vasilj. El tiro fue tan flojo que el técnico canadiense, Jesse Marsch, estalló de rabia en la banda.

Sin embargo, Marsch recuperó rápido la calma y su cambio fue decisivo: Larin, que jugó cedido en el Southampton la temporada pasada, entró a falta de 15 minutos y marcó de primeras desde el área tras pase de Promise David, también suplente.

Pudo dar la victoria, pero se topó con una gran defensa bosnia en el último suspiro. A continuación, GOAL valora a todos los jugadores canadienses que saltaron al campo en Toronto.