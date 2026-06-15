Valoraciones de Bélgica vs. Egipto: «Big Rom» rescata un punto. Lukaku fuerza un autogol y los «Diablos Rojos» suman en su debut, pese a la floja actuación de Courtois

Egipto siguió creando problemas a Bélgica en la primera parte, con Mohamed Salah conectando bien con Omar Marmoush, Mostafa Ziko y Ashour. Bélgica, en cambio, falló en hilvanar pases y no remató a puerta en los primeros 45 minutos.

Aun así, Kevin De Bruyne estrelló un tiro libre en el poste cuando los Diablos Rojos mejoraron, y la entrada de Lukaku fue clave: Hany desvió un centro bajo de Thomas Meunier que el delantero del Nápoles convirtió apenas segundos después de saltar al campo. Lukaku pudo dar la victoria al final, pero, aún sin ritmo, falló un cabezazo claro.

A continuación, GOAL puntúa a todos los jugadores belgas que saltaron al campo en Seattle...