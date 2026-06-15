Egipto siguió creando problemas a Bélgica en la primera parte, con Mohamed Salah conectando bien con Omar Marmoush, Zico y Ashour. Bélgica, en cambio, falló en hilvanar pases y no remató a puerta en los primeros 45 minutos.

Aun así, De Bruyne estrelló un libre directo en el poste cuando los Diablos Rojos mejoraron, y la entrada de Lukaku fue clave: Hany desvió un pase raso de Meunier que el ariete del Nápoles convirtió apenas segundos después de saltar al campo. Lukaku pudo dar la victoria al final, pero, aún sin ritmo, falló un cabezazo claro.

A continuación, GOAL puntúa a todos los jugadores belgas que saltaron al campo en Seattle...