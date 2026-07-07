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Argentina player ratings GFXGOAL
Mark Doyle

Traducido por

Valoraciones de Argentina vs. Egipto: ¡Lionel Messi es imparable! El mejor de la historia se redime de OTRO penalti fallado y lidera una épica remontada en octavos que deja desconsolados a los Faraones

Player ratings
World Cup
FEATURES
Argentina vs Egipto
Argentina
Egipto
L. Messi

Lionel Messi se redimió tras fallar un segundo penalti en el Mundial 2026 y lideró una remontada épica: Argentina, 2-0 abajo a diez minutos del final, venció 3-2 a una heroica Egipto en octavos, en Atlanta. El equipo de Lionel Scaloni arrancó lento, como ante Cabo Verde, y Egipto lo castigó: a los 15 minutos, Yasser Ibrahim, libre, cabeceó un centro de Marwan Attia que superó a Emiliano Martínez.

Messi falló un penalti fácil para Mostafa Shobeir, su cuarto error en ocho lanzamientos en Mundiales.

El error pareció costoso cuando Mostafa Zico culminó otro contraataque egipcio, después de que le anularan un gol por falta sobre Lisandro Martínez.

Sin embargo, Messi no se rindió: centró para que Cristian Romero acortara distancias y, siete minutos después, empató con un potente disparo.

Cuando parecía que el partido iría a la prórroga, Enzo Fernández apareció para rematar de cabeza un centro de Lautaro Martínez y dar la victoria a la Albiceleste.

A continuación, GOAL califica a los jugadores argentinos que saltaron al campo en Atalanta...

  • Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Portero y defensa

    Emiliano Martínez (5/10):

    No pudo evitar los dos goles de Egipto, pero realizó dos grandes intervenciones al final.

    Nahuel Molina (5/10):

    Realizó buenos pases en profundidad y dio un centro magnífico que Alexis Mac Allister debería haber rematado, pero se quedó demasiado adelantado en más de una ocasión.

    Cristian Romero (6/10):

    Como siempre, se entregó al máximo en las entradas y metió a Argentina de nuevo en el partido con su remate de cabeza.

    Lisandro Martínez (4/10):

    Jugó con su habitual agresividad, pero a veces es un defensa flojo y se despistó en el primer gol.

    Nico Tagliafico (6/10):

    Amenazó por la izquierda y provocó el penalti que Messi falló, pero se quedó sin fuerzas en la segunda parte tras volver de una lesión.

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  • Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Centro del campo

    Rodrigo De Paul (2/10):

    Tuvo suerte de conservar la titularidad tras su mal partido contra Cabo Verde, y aquí fue aún peor: no aportó nada. Fue sustituido, y con razón. Actuación espantosa; no debe ser titular en el próximo partido de Argentina.

    Leandro Paredes (5/10):

    Titular para aportar solidez en el medio, cumplió solo a ratos, aunque brilló al cortar una contra egipcia al final.

    Enzo Fernández (6/10):

    El jugador del Chelsea no brilló, pero salvó los muebles al rematar de cabeza un centro de Lautaro en el último suspiro.

    Alexis Mac Allister (4/10):

    La presencia de Paredes le permitió jugar más adelantado, pero, pese a su esfuerzo, solo destacó por cometer faltas y rematar de cabeza a las manos de Shobeir.

  • FBL-WC-2026-MATCH95-ARG-EGYAFP

    Ataque

    Lionel Messi (8/10):

    Se dejó llevar por la emoción tras el partido. Argentina estaba eliminada y lo habrían culpado por fallar otro penalti. Pero, una vez más, sacó adelante a su equipo con una asistencia y un gol. ¡Qué calidad! ¡Qué carácter! Implacable, imparable y eterno.

    Julián Álvarez (5/10):

    Titular en la delantera por delante de Lautaro, obligó a Shobeir a una brillante parada en la primera parte, pero, en general, el delantero del Atlético de Madrid, que quiere marcharse, no hizo lo suficiente.

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  • Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Lautaro Martínez (7/10):

    Entró en la segunda parte, cabeceó al primer palo y, tras una gran jugada de Messi, centró de forma magistral en el 93 para Enzo, cuando otros habrían buscado la prórroga.

    Nico González (6/10):

    Entró junto a Lautaro y aportó la energía que Argentina necesitaba.

    Gonzalo Montiel (6/10):

    Entró con algo más de 15 minutos por jugar y fue clave en el empate de Messi, mostrando gran calma para asistirlo.

    Nicolás Otamendi (sin puntuación):

    Ingresó en los últimos segundos para asegurar el resultado.

    Facundo Medina (N/A):

    Otra sustitución de Scaloni para ganar tiempo.

    Lionel Scaloni (6/10):

    Messi salvó a Argentina, pero Scaloni acertó con sus cambios. De todos modos, ya son dos sustos seguidos: debe replantear el mediocampo para cuartos.